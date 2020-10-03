Почему в свидетельстве о смерти Covid-пацентов пишут несколько диагнозов? Объясняет эксперт

"У пациента до заражения могло быть хроническое заболевание, которое не привело к его смерти. Однако в случае вирусов важно указать в уведомлении о причине смерти пневмонию и другие вызванные вирусом состояния», - отметил Денисов.

По его словам, самое главное - обратить внимание на первопричину смерти, которая выбирается в регистре причин смерти согласно правилам ВОЗ.

«В соответствии с этими правилами, основной причиной смерти является болезнь или травма, которая вызывает ряд условий, непосредственно приведших к смерти», - сказал он.

Поскольку в группу риска Covid-19 входят пожилые люди, вполне естественно указать в заявлении о причине смерти несколько заболеваний, сказал Денисов.

"В таких случаях выбор первопричины смерти может зависеть от непосредственной причины смерти. Примером может служить рак с метастазами в мозг. В этом случае первопричиной смерти был рак (рак головного мозга), а не Covid-19, хотя есть признаки вируса », - добавил он.