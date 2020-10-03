Показатель заболеваемости Covid-19 в Латвии достиг рекордной отметки, в Литве 125 новых случаев

Ранее самым высоким этот показатель был в Латвии 6 апреля, когда он составлял 20,52 случая.

За последние 14 дней в Латвии выявлено 504 инфицированных, свидетельствуют данные латвийского Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

В Латвии 74 новых случая

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 74 новых случая Covid-19, сделано 3654 теста, в целом с начала пандемии - 332 285 тестов. Заболевание подтверждено у 2019 человек, 1307 человек выздоровели, 38 умерли.

За прошедшие сутки госпитализированы три пациента с Covid-19. В больницах находятся 24 пациента с коронавирусом, у 21 заболевание средней тяжести, три человека в тяжелом состоянии.

В минувшие сутки положительными оказались 2,02% всех тестов на Covid-19.

В Литве 125 новых случаев

В Литве за прошедшие сутки выявлено 125 новых случаев Covid-19.

Всего в Литве подтвержден 5081 случай Covid-19, 2474 человека болеют, 2494 - выздоровели.

Коронавирус унес жизни 94 человек, еще 19 скончались по другим причинам.