Показатель заболеваемости Covid-19 в Латвии достиг рекордной отметки, в Литве 125 новых случаев

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, в Латвии 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 впервые превысил 23 случая на 100 000 населения. В Литве показатель заболеваемости достиг 49,8, а в Эстонии - 52,3.
Ранее самым высоким этот показатель был в Латвии 6 апреля, когда он составлял 20,52 случая.
За последние 14 дней в Латвии выявлено 504 инфицированных, свидетельствуют данные латвийского Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).
В Латвии 74 новых случая
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 74 новых случая Covid-19, сделано 3654 теста, в целом с начала пандемии - 332 285 тестов. Заболевание подтверждено у 2019 человек, 1307 человек выздоровели, 38 умерли.
За прошедшие сутки госпитализированы три пациента с Covid-19. В больницах находятся 24 пациента с коронавирусом, у 21 заболевание средней тяжести, три человека в тяжелом состоянии.
В минувшие сутки положительными оказались 2,02% всех тестов на Covid-19.
В Литве 125 новых случаев
В Литве за прошедшие сутки выявлено 125 новых случаев Covid-19.
Всего в Литве подтвержден 5081 случай Covid-19, 2474 человека болеют, 2494 - выздоровели.
Коронавирус унес жизни 94 человек, еще 19 скончались по другим причинам.
За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 2 427 первичных тестов на вызывающий заболевание COVID-19 вирус SARS-CoV-2, из которых 71 дал позитивный результат. Умер один человек. Подробнее читайте здесь.