Сб, 3.10.2020
Оно уходило влево, в сторону носа парома, в то же время его накрывали волны. Карл Эрик Лаантеэ Рейнтамм
Карл Эрик Лаантеэ Рейнтамм
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  • Показатель заболеваемости Covid-19 в Латвии достиг рекордной отметки, в Литве 125 новых случаев

Показатель заболеваемости Covid-19 в Латвии достиг рекордной отметки, в Литве 125 новых случаев

ФОТО: Shutterstock

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, в Латвии 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 впервые превысил 23 случая на 100 000 населения. В Литве показатель заболеваемости достиг 49,8, а в Эстонии - 52,3.

Ранее самым высоким этот показатель был в Латвии 6 апреля, когда он составлял 20,52 случая.

За последние 14 дней в Латвии выявлено 504 инфицированных, свидетельствуют данные латвийского Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

В Латвии 74 новых случая

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 74 новых случая Covid-19, сделано 3654 теста, в целом с начала пандемии - 332 285 тестов. Заболевание подтверждено у 2019 человек, 1307 человек выздоровели, 38 умерли.

За прошедшие сутки госпитализированы три пациента с Covid-19. В больницах находятся 24 пациента с коронавирусом, у 21 заболевание средней тяжести, три человека в тяжелом состоянии.

В минувшие сутки положительными оказались 2,02% всех тестов на Covid-19.

В Литве 125 новых случаев

В Литве за прошедшие сутки выявлено 125 новых случаев Covid-19.

Всего в Литве подтвержден 5081 случай Covid-19, 2474 человека болеют, 2494 - выздоровели.

Коронавирус унес жизни 94 человек, еще 19 скончались по другим причинам.

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 2 427 первичных тестов на вызывающий заболевание COVID-19 вирус SARS-CoV-2, из которых 71 дал позитивный результат. Умер один человек. Подробнее читайте здесь

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