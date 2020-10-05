Виктор Васильев: «Нам нужно найти нефть, тогда Эстония будет жить хорошо»

Парламентарий, врач, член социальной комиссии Виктор Васильев объяснил, что в Германии, во Франции и пенсии выше, и доля помощи государства в покупке лекарств больше. Кроме того, Эстония слишком маленькая страна, чтобы заинтересовать крупные фармацевтические корпорации предлагать нам лекарства по более низким ценам. «Опять – маленькая страна, а как же Люксембург? Тоже маленькая страна, но люди там живут не в пример лучше, чем у нас?» - задала вопрос ведущая передачи Олеся Лагашина. «Еще Монако есть, - ответил Васильев. – Во всех этих страна есть своя нокия. А нам нефть нужно искать».