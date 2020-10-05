Пн, 5.10.2020
Cуда просто так не тонут, если в корпусе нет пробоины. Хендрик Эвертссон
Хендрик Эвертссон
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  • Виктор Васильев: «Нам нужно найти нефть, тогда Эстония будет жить хорошо»
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Виктор Васильев: «Нам нужно найти нефть, тогда Эстония будет жить хорошо»

В новом выпуске ток-шоу «Своя правда», который выйдет в эфир на канале ETV+ в понедельник, 5 октября, в 20.30, говорили о том, почему в Эстонии такие дорогие лекарства, и как выжить людям, имеющим маленькие доходы и крошечные пенсии.

Парламентарий, врач, член социальной комиссии Виктор Васильев объяснил, что в Германии, во Франции и пенсии выше, и доля помощи государства в покупке лекарств больше. Кроме того, Эстония слишком маленькая страна, чтобы заинтересовать крупные фармацевтические корпорации предлагать нам лекарства по более низким ценам. «Опять – маленькая страна, а как же Люксембург? Тоже маленькая страна, но люди там живут не в пример лучше, чем у нас?» - задала вопрос ведущая передачи Олеся Лагашина. «Еще Монако есть, - ответил Васильев. – Во всех этих страна есть своя нокия. А нам нефть нужно искать».

О том, почему мы не можем найти свою нокиа и как договариваться с корпорациями герои и эксперты поспорят в понедельник, в 20.30, на канале ETV+ в передаче «Своя правда». Ведущие: Елена Соломина и Олеся Лагашина. 

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