Картина дня: банкротство типографии, закрытие спортклуба и портрет нового директора Департамента здоровья

За сутки от COVID-19 умер еще один человек, заразился 71 человек

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 2 427 первичных тестов на вызывающий заболевание COVID-19 вирус SARS-CoV-2, из которых 71 дал позитивный результат. Умер один человек. Читать далее...

Департамент здоровья рекомендует снова начать носить маски

Департамент здоровья подчеркивает, что ситуация с распространением коронавируса становится все серьезнее. «Ближайшие недели будут иметь решающее значение в вопросе взятия вируса под контроль», - заявило ведомство. Поэтому люди могут подумать о ношении масок. Читать далее...

Известная эстонская сеть закрывает спортклуб, который посещали около 5000 человек в месяц

Спортивный клуб MyFitness сообщает на своем сайте, что в течение восьми лет с удовольствием заботился о спортивной форме жителей Пярну и гостей города, но теперь было решено не продлевать договор аренды и прекратить деятельность с 31 октября. Читать далее...

Самоуправления Эстонии готовятся затянуть потуже пояса

Хотя, согласно прогнозам, местные самоуправления несмотря на коронакризис закончат этот год с рекордным профицитом в 90 миллионов евро, в следующем году ожидается резкое снижение доходов. Читать далее...

Одна из старейших типографий Эстонии обанкротилась

Харьюский уездный суд на этой неделе объявил банкротом таллиннскую типографию с 30-летней историей - Uniprint AS. Хотя компания Uniprint в последние годы стабильно несла убытки, сокрушительный удар ей нанес коронакризис и чрезвычайное положение, когда клиенты перестали оплачивать счета вовремя. Читать далее...

Новый глава Департамента здоровья раньше торговал очками и внедорожниками

В молодости новый генеральный директор Департамента здоровья Эстонии Юллар Ланно продавал очки и внедорожники, построил большой медицинский центр, а затем долгое время руководил эстонскими судебно-медицинскими экспертами. Теперь он наконец возвращается в ту область, по которой когда-то учился в университете. Читать далее...

Выплаты во вторую пенсионную ступень приостановили уже 760 человек

В октябре жители Эстонии могут подать заявление о временной приостановке отчислений в свою пенсию с декабря этого года до сентября следующего. Пока возможностью воспользовались 760 человек. Читать далее...

Одна из самых богатых женщин Эстонии ведет весь свой бизнес в маленьком городке

Одна из самых богатых женщин Эстонии Кайса Орав ведет свой бизнес в маленьком городе Вильянди, где миллионы ей приносят салон красоты, газовый бизнес, теннисный центр, нефтяная компания и хостел. Читать далее...

ОТ РЕДАКЦИИ 〉 Паром «Эстония» - пробоина в сердцах причастных

Всю неделю первые полосы занимала, казалось бы, уже почти пережитая широкими массами гибель парома «Эстония». О самой страшной катастрофе на Балтике в мирное время вспомнили бы в любом случае: в понедельник исполнилось 26 лет с той ночи, когда паром, носивший имя нашей страны, унес на морское дно 852 жизни. Читать далее...

ЛИЦО НЕДЕЛИ 〉 Что с нами не так?

На прошлой неделе обычная сааремааская школьница Карийна Касьяненко опубликовала в своем персональном блоге пост с размышлениями на тему национализма и отношения коренных жителей к представителям русской национальности. Читать далее...

Президент Трамп проведет ближайшие дни в больнице

Президент США Дональд Трамп по рекомендации врачей отправлен на несколько дней в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида в городе Бетесда, штат Мэриленд. Читать далее...

Мадрид с пятницы вернул локдаун из-за коронавируса

Мадрид стал первой европейской столицей, которая вернула локдаун из-за коронавируса. Произошло это в пятницу вечером, 2 октября. Новые ограничения - чуть менее строгие, чем те, что действовали в испанской столице этой весной. Читать далее...

Финляндия на месяц возобновляет контроль на границах