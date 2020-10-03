В Таллинне активно распродаются дорогие квартиры

Статистика сделок с недвижимостью в Таллинне показывает, что, хотя в первые восемь месяцев этого года было совершено в среднем на 28 процентов меньше сделок, чем за тот же период прошлого года, продажи элитных квартир стоимостью более 250 000 выросли на семь процентов.
«Летом мы совершили несколько сделок с эксклюзивными квартирами, которые давно интересовали покупателя. Была даже очередь с одной квартирой и двое желающих », - сказал Вахтер.
За восемь месяцев этого года в Таллинне продано 306 квартир по цене более 250 000 евро. По словам Мартина Вахтера, руководителя 1Partner Kinnisvara, в этом году и в летние месяцы было куплено больше роскошных квартир, чем в прошлом году. «Большие деньги никуда не делись с рынка и, похоже, не заканчиваются. Покупают и Ferrari, и эксклюзивные апартаменты. Коронакризис не изменил стиль жизни состоятельных людей», - прокомментировал Вахтер.
«Летом мы совершили несколько сделок с эксклюзивными квартирами, которые давно интересовали покупателей. На одну квартиру даже была очередь, и двое покупателей остались ни с чем», - сказал Вахтер.
«Продажа дешевых квартир тоже была успешной: людям все равно нужно где-то жить. Если цена подходит, продать можно все», - добавил Вахтер.
Однако, по словам главы 1Partner, значительно снизились продажи квартир стоимостью от 100 000 до 180 000 евро. «Судя по показателям розничной торговли, покупательная способность не снизилась, снизилось доверие. Похоже, что больше всего это затрагивает средний класс», - сказал Вахтер.