В Таллинне активно распродаются дорогие квартиры

«Летом мы совершили несколько сделок с эксклюзивными квартирами, которые давно интересовали покупателя. Была даже очередь с одной квартирой и двое желающих », - сказал Вахтер.

За восемь месяцев этого года в Таллинне продано 306 квартир по цене более 250 000 евро. По словам Мартина Вахтера, руководителя 1Partner Kinnisvara, в этом году и в летние месяцы было куплено больше роскошных квартир, чем в прошлом году. «Большие деньги никуда не делись с рынка и, похоже, не заканчиваются. Покупают и Ferrari, и эксклюзивные апартаменты. Коронакризис не изменил стиль жизни состоятельных людей», - прокомментировал Вахтер.

«Летом мы совершили несколько сделок с эксклюзивными квартирами, которые давно интересовали покупателей. На одну квартиру даже была очередь, и двое покупателей остались ни с чем», - сказал Вахтер.

«Продажа дешевых квартир тоже была успешной: людям все равно нужно где-то жить. Если цена подходит, продать можно все», - добавил Вахтер.