На финской границе развернули более 30 пассажиров из Эстонии

С границы в порту Хельсинки с понедельника по четверг отправили обратно 31 пассажира из Эстонии, передает rus.err.ee слова заместителя руководителя региона Финского залива Пограничной службы Финляндии Микко Симола.
"В основном это были туристы и пассажиры, которые не смогли доказать, что едут в Финляндию работать", – уточнил Симола.
Прохождение границы теперь требует больше времени, даже если у пассажира есть веские причины для въезда. Пограничной службе необходимо предоставить действительное в ЕС удостоверение личности. "Пассажирам также нужно доказать, что они приехали на работу", – напомнил чиновник, указав и на необходимость соблюдения дистанции в очереди на пограничном контроле.