На финской границе развернули более 30 пассажиров из Эстонии

"В основном это были туристы и пассажиры, которые не смогли доказать, что едут в Финляндию работать", – уточнил Симола.

Прохождение границы теперь требует больше времени, даже если у пассажира есть веские причины для въезда. Пограничной службе необходимо предоставить действительное в ЕС удостоверение личности. "Пассажирам также нужно доказать, что они приехали на работу", – напомнил чиновник, указав и на необходимость соблюдения дистанции в очереди на пограничном контроле.