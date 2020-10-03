Сб, 3.10.2020
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Алексей Навальный

На финской границе развернули более 30 пассажиров из Эстонии

Таллиннский порт во время чрезвычайного положения.

ФОТО: Tairo Lutter

С границы в порту Хельсинки с понедельника по четверг отправили обратно 31 пассажира из Эстонии, передает rus.err.ee слова заместителя руководителя региона Финского залива Пограничной службы Финляндии Микко Симола.

"В основном это были туристы и пассажиры, которые не смогли доказать, что едут в Финляндию работать", – уточнил Симола.

Прохождение границы теперь требует больше времени, даже если у пассажира есть веские причины для въезда. Пограничной службе необходимо предоставить действительное в ЕС удостоверение личности. "Пассажирам также нужно доказать, что они приехали на работу", – напомнил чиновник, указав и на необходимость соблюдения дистанции в очереди на пограничном контроле.

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