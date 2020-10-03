Галерея ⟩ На Сааремаа морские контейнеры превращают в уютные дома

Строящиеся на Сааремаа дома из морских контейнеров имеют множество функций - в них можно оборудовать баню, домашний офис, гостевой дом, дачу, кладовую или, например, склад. При этом в законченном виде они выглядят как настоящие дома, а не как контейнеры, передает Saarte Hääl.
За торговой маркой Made Containers стоят двое островитян: Пеэду Курвитс и Прийт Кульдсаар, которые работают без всякой финансовой поддержки со стороны. «Нам сказали: изготовьте прототип и тогда уже просите денег еще раз», - сказал Кульдсаар.
По словам Прийта Кульдсаара, идея начать производство домов из морских контейнеров возникла еще в 2012 году, тогда же были сделаны чертежи, но для того времени идея была слишком утопичной и покупатели, вероятно, ее бы не приняли. «Однако весной 2019 года оказалось, что концепция не получила широкого распространения на рынке, и мы подумали, что закончим чертежи и построим прототип дома», - сказал Кульдсаар.
Контейнерные дома Made Containers предназначены для круглогодичного проживания, а степень их утепления зависит от выбранной функции. Бывшие контейнеры являются домами типа «plug and play», то есть в них должно быть все необходимое, чтобы новый хозяин мог въехать или использовать дом сразу же в день установки. Например, в доме-образце есть гостиная, туалет и душевая со всем необходимым.
До сих пор Пеэду и Прийт рекламировали свою продукцию только внутри страны, но в будущем предприниматели и строители с Сааремаа хотят продавать дома Made Containers за пределами Эстонии в большем объеме.