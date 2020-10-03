Посол ЕС оценил перспективы открытия в ближайшее время границы с Россией

"Пока мы видим растущее число заболевших коронавирусом, очень сложно ответить на такой вопрос. Мы видим рост как в России, так и в Европе", - сказал он в субботу журналистам.

Эдерер напомнил, что ЕС проводит пересмотр стран, из которых возможен въезд, раз в две недели, передает "Интерфакс".

"Я не думаю, что есть перспектива открытия границ в ближайшее время, - добавил посол. - К концу октября, возможно, будет лучшее понимание в этом вопросе".

С начала пандемии COVID-19 в мире общее число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний по состоянию на утро субботы достигло 1 млн 27 тысяч 823, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

По его данным на утро субботы, число инфицированных в мире составило 34 млн 582 тысяч 924, излечились 24 млн 30 тысяч.