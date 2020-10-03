Заболевшего коронавирусом Порошенко отправили в больницу

"Сегодня с COVID-19 борются мой муж и наша дочь. Петр Алексеевич госпитализирован в одну из киевских больниц, которая лечит больных коронавирусом. Несмотря на то, что мой муж имеет двустороннее воспаление легких, он обладает сильной волей и демонстрирует ее в борьбе с болезнью. Он четко придерживается прописанного протокола лечения", - сказала она в видеообращении, опубликованном на странице "Европейской солидарности" в Facebook.