Галерея ⟩ Как полуразрушенное здание превратилось в дом с неповторимой творческой атмосферой

Во время поисков дома молодая семья из Аргентины наткнулась на полуразрушенное здание с прилегающим садом. Район и ухоженная улица их сразу покорили, а цена недвижимости была в рамках выбранного бюджета. К тому же, это был отличный шанс наконец переехать из сорокаметровой квартиры, в которой семья жила последние шесть лет, рассказывает Pufikhomes.
Работы предстояло много, но Катарина, хозяйка дома, по профессии дизайнер и художник, а ее муж Бенджамин создает мебель. Вместе со специалистами они полностью переосмыслили дом: поменяли полы, заменили разбитые стекла, а также переделали систему отопления и водоснабжения.
Затем предстояла самая приятная часть — оформление интерьера, он получился светлым, эклектичным и максимально индивидуальным. Катарина и Бенджамин наполнили дом дорогими их сердцу мелочами, необычной мебелью и, конечно, картинами самой Катарины. Работы она создает прямо здесь, в собственной мастерской, а также пишет в саду, ведь когда-то именно благодаря красивому заднему двору они и решились на покупку дома!