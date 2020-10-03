Галерея ⟩ Как полуразрушенное здание превратилось в дом с неповторимой творческой атмосферой

Во время поисков дома молодая семья из Аргентины наткнулась на полуразрушенное здание с прилегающим садом. Район и ухоженная улица их сразу покорили, а цена недвижимости была в рамках выбранного бюджета. К тому же, это был отличный шанс наконец переехать из сорокаметровой квартиры, в которой семья жила последние шесть лет, рассказывает Pufikhomes.