Президент Франции Макрон назвал отношения между Францией и Эстонией прекрасными

Президент Франции Эммануэль Макрон в Брюсселе в пятницу на пресс-конференции после заседания Совета Европы назвал прекрасными отношения между Францией и Эстонией.
«В последние дни у нас было много дискуссий, поскольку что я побывал в странах Балтии. Хочу также воспользоваться возможностью, чтобы послать ясный сигнал, потому что видел, как это освещалось в эстонской прессе. Я поехал в Литву и Латвию, потому что хотел провести стратегические вопросы. Я был в Эстонии два года назад, поэтому и не поехал туда на этот раз. Я хочу сказать, что у меня очень дружеские отношения как с премьер-министром, так и с президентом Эстонии, и кроме того, Франция тесно связана с Эстонией в области обороны в рамках eFP. Мы также устанавливаем стратегический формат для переговоров между тремя странами Балтии и Францией», - сказал Макрон.
О хороших и тесных отношениях двух стран свидетельствуют также почти двадцать визитов на высшем политическом уровне с 2017 года, в том числе встречи президентов, премьер-министров, а также министров иностранных дел и обороны обеих стран.