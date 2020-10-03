Сб, 3.10.2020
Cуда просто так не тонут, если в корпусе нет пробоины. Хендрик Эвертссон
Хендрик Эвертссон
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Президент Франции Макрон назвал отношения между Францией и Эстонией прекрасными

Emmanuel Macron. FOTO: Pool/Reuters

ФОТО: POOL/REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон в Брюсселе в пятницу на пресс-конференции после заседания Совета Европы назвал прекрасными отношения между Францией и Эстонией.

«В последние дни у нас было много дискуссий, поскольку что я побывал в странах Балтии. Хочу также воспользоваться возможностью, чтобы послать ясный сигнал, потому что видел, как это освещалось в эстонской прессе. Я поехал в Литву и Латвию, потому что хотел провести стратегические вопросы. Я был в Эстонии два года назад, поэтому и не поехал туда на этот раз. Я хочу сказать, что у меня очень дружеские отношения как с премьер-министром, так и с президентом Эстонии, и кроме того, Франция тесно связана с Эстонией в области обороны в рамках eFP. Мы также устанавливаем стратегический формат для переговоров между тремя странами Балтии и Францией», - сказал Макрон. 

О хороших и тесных отношениях двух стран свидетельствуют также почти двадцать визитов на высшем политическом уровне с 2017 года, в том числе встречи президентов, премьер-министров, а также министров иностранных дел и обороны обеих стран.

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