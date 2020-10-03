В России в BMW с эстонскими номерами сгорел человек: виновник ДТП отправлен за решетку

По версии обвинения, около часа ночи 19 сентября 2019 года 35-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, управлял автомобилем BMW с эстонскими номерами. Он двигался по Санкт-Петербургскому шоссе в Петергофе. Асфальт был сухой, улицы освещены, видимость не ограничена. На заднем сиденье машины находился пассажир, пишет «Фонтанка».

К дому на Санкт-Петербургском шоссе BMW подъезжал на скорости порядка 100 км/ч. Водитель не справился с управлением, машину занесло, она наехала на установленные на разделительной полосе дорожные знаки, после чего вылетела на встречку и столкнулась с автобусом. Затем автомобиль BMW загорелся.

Пассажир автомобиля получил тяжелые травмы и погиб на месте от отравления окисью углерода и продуктами горения в машине.