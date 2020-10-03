Инженеры-судостроители отказываются от участия в дебатах по теме парома «Эстония»

Приглашение было направлено также старшему научному сотруднику Технического университета инженеру судостроения Кристяну Табриту, члену прежней группы исследования гибели парома Прийту Мяннику и профессору Морской академии Михкелю Кыргесаару, которые тоже не заинтересовались дебатами.

«Я не заинтересован в дебатах, пусть это остается делом юристов. В ответ на ваше первое письмо я уточняю свою позицию по поводу двух моих замечаний, - написал Метсавеэр от имени инженеров-судостроителей и отвечая на представленное во втором письме Курма утверждение, что судно может часами — а то и сутками - держаться перевернутым вверх днищем на поверхности воды. - Судно может не тонуть из-за воздуха, находящегося в водонепроницаемой части у днища судна».

В своем последнем письме Метсавеэр разделил вопрос того, как тонут суда, на три группы:

1) Вода вливается в расположенные ниже центра тяжести помещения судна. В этом случае остойчивость корабля не снижается и, если корабль тонет, то тонет в вертикальном положении. Типичный пример - «Титаник».

2) Дополнительная масса (вода или другие объекты) проникают в судно над центром тяжести и эта масса настолько велика, что новый общий центр тяжести оказывается выше метацентра. Тогда судно на некоторое время действительно переворачивается. Тонет ли судно в перевернутом виде или нет, зависит от запаса плавучести судна и от того, какая часть оставшегося на судне воздуха оказывается сжатой. Обычно меньшие суда остаются на плаву, большие - нет.