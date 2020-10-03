В Ереване сообщили о стягивании Азербайджаном военной техники к границе Армении

"По всей протяженности государственной границы Республики Армении замечены скопления живой силы и военной техники ВС Азербайджана, а также наемников, прибывших в Азербайджан из Турции, Пакистана, Сирии, Ливии, и представителей международно-известных террористических группировок", - сказал собеседник агентства.

Минобороны Азербайджана 27 сентября утром заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны.

Со своей стороны премьер Армении Никол Пашинян заявил о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) со стороны Азербайджана.

В Армении и НКР объявлено военное положение, проводится мобилизация. Азербайджан также принял решение о введении военного положения в ряде регионов страны и частичной мобилизации.