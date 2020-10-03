Германия: ЕС введет санкции против России, если эксперты подтвердят отравление Навального

ЕС введет санкции против России, если эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердят, что политик Алексей Навальный был отравлен веществом из группы "Новичок". Как сообщает "Медуза" об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.
Хайко Маас не сообщил, какими именно могут быть санкции. Он лишь отметил, что они будут "соразмерными и адресными".
Ранее политик Алексей Навальный заявил, что к его отравлению причастен лично президент России Владимир Путин.
Напомним, Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолете из Томска в Москву. Немецкие врачи нашли в его организме следы яда из группы "Новичок". Помимо этого, следы "Новичка" также были обнаружены на бутылке из номера в томском отеле.