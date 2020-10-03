Фото и видео ⟩ Рассеиваем мифы: как на самом деле проходит тестирование на коронавирус в автобусе Synlab

В Вильянди пробу на коронавирус можно сдать в автобусе Synlab. Автобус огорожден высоким забором, на воротах висит большая табличка - «Носите маску!» и емкость с дезинфицирующим средством, пишет Sakala.
Как заверяет Synlab, сам автобус и сдача теста являются абсолютно безопасными. Также Synlab подчеркивает, что сдача пробы немного неприятная процедура, но в основном абсолютно безболезненная.
Письма обеспокоенных людей
Пресс-секретарь Synlab Герли Кеделаук сообщила Sakala, что они получили запросы от обеспокоенных жителей Вильянди и Вильяндимаа, которые с подозрением относятся к пункту сдачи проб и этому автобусу. «Вчера ходил делать тест на коронавирус в Вильянди, - говорится в анонимном письме жителя Вильяндимаа. - Меня немного смутило, что так легкомысленно относятся к проведению теста и к тому, чтобы избегать контактирования с другими пришедшими сдать тест».
Автор письма обеспокоен тем, почему больше нельзя сдавать пробы из автомобиля, и считает, что к выполнению требований безопасности относятся слишком поверхностно. «Человек дезинфицирует руки, а потом засовывает их в карманы и ждет дальше, - отмечает автор письма. - Почему я должен с десятисекундным интервалом заходить в этот автобус, откуда выходил потенциальный больной?!»
Synlab получил несколько таких писем, но передал журналистам только одно такое письмо, данные отправителя были удалены.
Как проходит сдача пробы на коронавирус? Если человек заболевает и подозревает, что у него коронавирус, дальнейшие действия довольно просты. В первую очередь следует позвонить своему семейному врачу и если врач посчитает, что сдать тест необходимо, он выдаст направление. После этого человеку приходит сообщение, где ему самому предлагают выбрать время в диги-регистратуре.
«Сообщение получают люди, которые старше 18 лет, - уточняет председатель правления Medicum Тынис Аллик. - Так люди могут быстро забронировать себе время и не должны ждать звонка из Центра тестирования. Всем, кто не хочет использовать услугу дигитальной регистратуры или до кого по техническим причинам не дойдет сообщение, позвонит Центр тестирования в порядке поступления направлений».
По словам Аллика, возможности центра в последнее время так выросли, что в основном людям могут позвонить в тот же день.
Как проходит тестирование?
Многие люди также беспокоятся, что взятие пробы является болезненной процедурой, и много говорят о заталкивании палочки в нос. Фотографии с тестирования действительно не выглядят приятно и это может быть причиной для людей вообще не ходить на сдачу проб. Но этот метод широко распространен и дает достоверные результаты на ранней стадии заболевания.
Заведующий отделением инфекционных заболеваний Synlab, ученый Тартуского университета Пауль Наабер сказал, что самое главное, чтобы образец содержал достаточное количество вируса. Поэтому его берут из носоглотки человека тампоном, помещенным на тонкую палочку.
«Действительно, взятие проб - довольно неприятная процедура, - признал Наабер. - Однако этот метод используется в большинстве стран мира и в его пользу говорит тот факт, что он позволяет обнаруживать вирус на ранней стадии».
Наабер заверил, что у большинства людей взятие проб просто вызывает легкий дискомфорт, но не боль. «В большинстве случаев страх был сильнее, а процедура была просто дискомфортна», - сказал он.
Автобус не опасен?
А сама по себе сдача пробы на коронавирус не опасна? Это спрашивают люди с письмах к Synlab. Как вообще обеспечивается безопасность людей во время тестирования?
Руководитель службы обслуживания клиентов Synlab Карин Калликорм сказала, что автобус для взятия проб оборудован специально для оказания медицинских услуг и отвечает всем действующим требованиям Департамента здоровья. «Также мы установили в автобус специальную систему очистки воздуха. Это профессиональный истребитель вирусов, который используется также, например, в работающим с вирусами лабораториях», - уточнила Калликорм.
Пауль Наабер добавил, что заражение грозит в том случае, если контактировать с зараженным 15 минут на расстоянии менее двух метров. «В среднем люди находятся в комнате для сдачи пробы три минуты и не контактируют ни с одним посторонним человек без защитного костюма», - заверил Наабер.
Карин Калликорм сказала, что у берущих пробы есть четкая процедура дезинфицирования и требования по гигиене, что также тщательно выполняется. «Поверхности должны с достаточной частотой очищаться, чтобы не только пациенты, но и берущие тесты не заразились. Если люди дезинфицируют руки и носят маски, риск заражения в автобусе для тестирования доведен до нуля», - подчеркнула она.
Мэр Вильянди: я боялся худшего!
Мэр Вильянди Мадис Тимпсон в пятницу поделился с Sakala личным опытом прохождения тестирования на коронавирус и согласился на съемку всего процесса. Synlab тоже не возражал против съемки. «Очень важно, чтобы мы развеяли опасения людей», - сказала пресс-секретарь Synlab Герли Кеделаук, комментируя эксперимент журналистов.
Мэр Тимпсон надел маску и стал ждать своей очереди. Ждать пришлось не долго и мэр вместе с фотографом зашли в автобус. Через несколько минут они вновь уже были на улице, мэр выглядел бодро.
«Честно говоря, это было не больно и не страшно, - заверил мэр Мадис Тимпсон после сдачи пробы. - Немного дискомфортно, с этим согласен».
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