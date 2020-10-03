Фото и видео ⟩ Рассеиваем мифы: как на самом деле проходит тестирование на коронавирус в автобусе Synlab

Как заверяет Synlab, сам автобус и сдача теста являются абсолютно безопасными. Также Synlab подчеркивает, что сдача пробы немного неприятная процедура, но в основном абсолютно безболезненная.

Письма обеспокоенных людей

Пресс-секретарь Synlab Герли Кеделаук сообщила Sakala, что они получили запросы от обеспокоенных жителей Вильянди и Вильяндимаа, которые с подозрением относятся к пункту сдачи проб и этому автобусу. «Вчера ходил делать тест на коронавирус в Вильянди, - говорится в анонимном письме жителя Вильяндимаа. - Меня немного смутило, что так легкомысленно относятся к проведению теста и к тому, чтобы избегать контактирования с другими пришедшими сдать тест».

Автор письма обеспокоен тем, почему больше нельзя сдавать пробы из автомобиля, и считает, что к выполнению требований безопасности относятся слишком поверхностно. «Человек дезинфицирует руки, а потом засовывает их в карманы и ждет дальше, - отмечает автор письма. - Почему я должен с десятисекундным интервалом заходить в этот автобус, откуда выходил потенциальный больной?!»

Synlab получил несколько таких писем, но передал журналистам только одно такое письмо, данные отправителя были удалены.

Как проходит сдача пробы на коронавирус? Если человек заболевает и подозревает, что у него коронавирус, дальнейшие действия довольно просты. В первую очередь следует позвонить своему семейному врачу и если врач посчитает, что сдать тест необходимо, он выдаст направление. После этого человеку приходит сообщение, где ему самому предлагают выбрать время в диги-регистратуре.

«Сообщение получают люди, которые старше 18 лет, - уточняет председатель правления Medicum Тынис Аллик. - Так люди могут быстро забронировать себе время и не должны ждать звонка из Центра тестирования. Всем, кто не хочет использовать услугу дигитальной регистратуры или до кого по техническим причинам не дойдет сообщение, позвонит Центр тестирования в порядке поступления направлений».

По словам Аллика, возможности центра в последнее время так выросли, что в основном людям могут позвонить в тот же день.

Как проходит тестирование?

Многие люди также беспокоятся, что взятие пробы является болезненной процедурой, и много говорят о заталкивании палочки в нос. Фотографии с тестирования действительно не выглядят приятно и это может быть причиной для людей вообще не ходить на сдачу проб. Но этот метод широко распространен и дает достоверные результаты на ранней стадии заболевания.

По словам Мадиса Тимпсона, это дискомфортная процедура, но она не настолько неприятна, как об этом говорят. ФОТО: Marko Saarm

Заведующий отделением инфекционных заболеваний Synlab, ученый Тартуского университета Пауль Наабер сказал, что самое главное, чтобы образец содержал достаточное количество вируса. Поэтому его берут из носоглотки человека тампоном, помещенным на тонкую палочку.

«Действительно, взятие проб - довольно неприятная процедура, - признал Наабер. - Однако этот метод используется в большинстве стран мира и в его пользу говорит тот факт, что он позволяет обнаруживать вирус на ранней стадии».