Сб, 3.10.2020
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Герман Голуб

Финские эксперты: ограничения продлятся еще год

ФОТО: Shutterstock

Вакцина от коронавируса не станет быстрым решением проблемы, считает финский вирусолог.

По оценкам профессора кафедры вирусологии Хельсинкского университета Олли Вапалахти, возвращение к жизни без каких-либо ограничений может случиться не раньше, чем через год, пишет Yle.

"Вероятно, какие-то ограничения и меры будут действовать до следующей осени. Не думаю, что вакцинирование быстро и равномерно распространится. Будут регионы, где вакцинирование будет проходить с разной скоростью. И будут разные вспышки в разных частях мира", – поясняет Вапалахти.

Уровень заболеваемость коронавирусом в Финляндии сейчас составляет 22,5 случая на 100 000 человек.

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