Финские эксперты: ограничения продлятся еще год

По оценкам профессора кафедры вирусологии Хельсинкского университета Олли Вапалахти, возвращение к жизни без каких-либо ограничений может случиться не раньше, чем через год, пишет Yle .

"Вероятно, какие-то ограничения и меры будут действовать до следующей осени. Не думаю, что вакцинирование быстро и равномерно распространится. Будут регионы, где вакцинирование будет проходить с разной скоростью. И будут разные вспышки в разных частях мира", – поясняет Вапалахти.