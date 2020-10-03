Фото ⟩ Полиция разогнала мирную демонстрацию в центре Хельсинки с помощью слезоточивого газа

В финской столице Хельсинки в субботу, 3 октября, во второй половине дня полиция разогнала мирную демонстрацию в защиту климата с участием нескольких десятков человек, используя газовые баллончики, передает Yle.
Как сообщает полиция в Твиттере, демонстранты расположились на дороге в центре Хельсинки и заблокировали дорожное движение. Они не реагировали на приказ полиции покинуть проезжую часть, поэтому полицейские применили слезоточивый газ.
Miten helvetissä te perustelette näin kovien voimakeinojen käytön tässä tilanteessa? Ette mitenkään. pic.twitter.com/qbSq4H2oFP— Kketo (@KP_keto) October 3, 2020
Некоторых участников митинга сотрудники полиции перенесли в полицейские машины.
Väkijoukko, parikymmentä rauhallista mielenosoittajaa, ei hajonnut. pic.twitter.com/vphQfKunx0— Ｊｕｈａ Ａｉｒｏｌａ 🎏🦄🎺🤡🎠🥁🎡🎭🎢🤹♀️🎪™ (@jupeai) October 3, 2020
Демонстранты требовали принятия срочных мер по борьбе с изменением климата. Они представляют международное движение Extinction Rebellion (финское название Elokapina).