Союз турфирм Эстонии хочет подать в суд на государство

"Точные размеры ущерба, идет ли речь о десятках или сотнях тысяч евро, я сейчас назвать не могу, но в любом случае это очень существенные суммы. Более того, вся эта история нанесла нашим турфирмам большой репутационный ущерб, и, разумеется, впредь люди будут гораздо более осторожны, принимая решения об отдыхе за рубежом", – считает президент Союза туристических фирм Тийт Пруули.