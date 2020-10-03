Союз турфирм Эстонии хочет подать в суд на государство

Союз турфирм считает безответственными действия правительства, которое сначала разрешило, а через неделю запретило чартерные перелеты из Эстонии за пределы Евросоюза, и в пятницу подал жалобу канцлеру права, а на следующей неделе взвесит возможность обращения в административный суд, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".
"Точные размеры ущерба, идет ли речь о десятках или сотнях тысяч евро, я сейчас назвать не могу, но в любом случае это очень существенные суммы. Более того, вся эта история нанесла нашим турфирмам большой репутационный ущерб, и, разумеется, впредь люди будут гораздо более осторожны, принимая решения об отдыхе за рубежом", – считает президент Союза туристических фирм Тийт Пруули.
Министр экономики Таави Аас заявил, что, запрещая чартеры за пределы Евросоюза, правительство исходило из оценок эпидемиологической ситуации. Министр, по существу, возлагает ответственность за случившееся на сами фирмы, рискнувшие организовать рейсы.