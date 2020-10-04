В России при пожаре в жилом доме сгорела семья из пяти человек

Инцидент произошел вечером 3 октября. В городе Тавда вспыхнул частный жилой дом. В результате пожара погибли двое взрослых и трое детей.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают обстоятельства случившегося. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

"По предварительным сведениям, возгорание могло произойти в результате неосторожного обращения с огнем", - говорится в сообщении.

В настоящее время следователи выясняют условия, в которых проживала семья.