В России при пожаре в жилом доме сгорела семья из пяти человек

В Свердловской области России в частном доме произошел пожар, в результате которого погибли пять человек.
Инцидент произошел вечером 3 октября. В городе Тавда вспыхнул частный жилой дом. В результате пожара погибли двое взрослых и трое детей.
В настоящее время правоохранительные органы устанавливают обстоятельства случившегося. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
"По предварительным сведениям, возгорание могло произойти в результате неосторожного обращения с огнем", - говорится в сообщении.
В настоящее время следователи выясняют условия, в которых проживала семья.
Пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что личности погибших установлены. По предварительным данным, один из детей "игрался" с зажигалкой, после чего и произошло возгорание.