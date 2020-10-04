Вс, 4.10.2020
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Пеэтер Ярвелайд

В России при пожаре в жилом доме сгорела семья из пяти человек

Российские пожарные

ФОТО: Donat Sorokin/Donat Sorokin/TASS

В  Свердловской области России в частном доме произошел пожар, в результате которого погибли пять человек.

Инцидент произошел вечером 3 октября. В городе Тавда вспыхнул частный жилой дом. В результате пожара погибли двое взрослых и трое детей.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают обстоятельства случившегося. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

"По предварительным сведениям, возгорание могло произойти в результате неосторожного обращения с огнем", - говорится в сообщении.

В настоящее время следователи выясняют условия, в которых проживала семья.

Пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что личности погибших установлены. По предварительным данным, один из детей "игрался" с зажигалкой, после чего и произошло возгорание.

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