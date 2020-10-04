Лечащий врач Трампа оценивает состояние президента США с "осторожным оптимизмом"

По словам Конли, состояние Трампа улучшается, повышенной температуры нет. Президент "провел большую часть дня, занимаясь делами, и без труда передвигался по медицинскому кабинету", отметил врач.

Хотя команда специалистов, наблюдающая Трампа, настроена "осторожно оптимистично", опасность пока полностью не ликвидирована, сказал Конли.

Сам Трамп, который проходит курс лечения в военном госпитале имени Уолтера Рида, заявил, что рассчитывает быстро вернуться к полноценной работе.

"Когда я приехал сюда, то чувствовал себя не очень хорошо. Теперь мне намного лучше", - сказал он в видеообращении, опубликованном в Твиттере.

Он отметил: "Мне нужно вернуться, потому что нам по-прежнему нужно делать Америку снова великой. Мы многого добились в этом направлении, однако многое еще предстоит совершить", - сказал президент США.