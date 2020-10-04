Три звездных игрока московского ЦСКА заболели коронавирусом

Условно положительные тесты сдали латвийский защитник Янис Стрелниекс, российский форвард Семен Антонов и сербский центровой Никола Милутинов. Пробы переданы на дополнительное исследование и проверку в РЦ НИИ эпидемиологии.

В молодежной команде армейского клуба условно положительные тесты на COVID-19 сдали семь игроков. Из-за этого ЦСКА-2 пришлось отказаться от поездки на матч 1/16 финала Кубка России.

Для того чтобы ограничить распространение коронавируса, ЦСКА не будет в ближайшее время использовать в тренировках и матчах баскетболистов молодежной команды. «Молодежка» является контактной группой для большего количества заболевших», — заявили в армейском клубе.