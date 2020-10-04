Минздрав Латвии хочет ввести обязательное ношение масок в общественном транспорте

Минздрав Латвии на следующей неделе предложит правительству вернуться к обязательному ношению масок в общественном транспорте, сообщила агентству BNS министр здравоохранения Илзе Винькеле.
"С точки зрения экспертов это первая мера по ограничению "Covid-19"", - сказала министр, призвав людей уже на выходных покупать и шить маски.
Винькеле добавила, что правительство не будет торопиться с новыми ограничениями и постарается как можно дольше сохранить очный учебный процесс в школах. Однако количество неотслеживаемых случаев вируса заставляет быть осторожными.
Пока нет оснований вводить ограничения на собрания или мероприятия на государственном уровне, а в местах локальных очагов коронавируса они уже введены.