Минздрав Латвии хочет ввести обязательное ношение масок в общественном транспорте

"С точки зрения экспертов это первая мера по ограничению "Covid-19"", - сказала министр, призвав людей уже на выходных покупать и шить маски.

Винькеле добавила, что правительство не будет торопиться с новыми ограничениями и постарается как можно дольше сохранить очный учебный процесс в школах. Однако количество неотслеживаемых случаев вируса заставляет быть осторожными.