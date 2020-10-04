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Карл Эрик Лаантеэ Рейнтамм
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Минздрав Латвии хочет ввести обязательное ношение масок в общественном транспорте

National flag flutters over Latvian central bank headquarters in Riga, Latvia April 9, 2019. REUTERS/Ints Kalnins

ФОТО: INTS KALNINS/REUTERS

Минздрав Латвии на следующей неделе предложит правительству вернуться к обязательному ношению масок в общественном транспорте, сообщила агентству BNS министр здравоохранения Илзе Винькеле.

"С точки зрения экспертов это первая мера по ограничению "Covid-19"", - сказала министр, призвав людей уже на выходных покупать и шить маски.

Винькеле добавила, что правительство не будет торопиться с новыми ограничениями и постарается как можно дольше сохранить очный учебный процесс в школах. Однако количество неотслеживаемых случаев вируса заставляет быть осторожными.

Пока нет оснований вводить ограничения на собрания или мероприятия на государственном уровне, а в местах локальных очагов коронавируса они уже введены.

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