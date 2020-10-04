Белоруссия аннулировала аккредитацию всех иностранных журналистов

В МИД объяснили такое решение, принятием нового положения о порядке аккредитации иностранных СМИ в Беларуси. Действие ранее выданных аккредитационных карточек прекращено со 2 октября.

«Новое Положение позволит Министерству иностранных дел, иностранным СМИ и их журналистам сообща выстроить новую, более эффективную и транспарентную модель взаимодействия в целях распространения объективной и разносторонней информации о Беларуси за рубежом», - говорится в заявлении ведомства.