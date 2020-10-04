Белоруссия аннулировала аккредитацию всех иностранных журналистов

Министерство иностранных дел Белоруссии аннулировало аккредитации всех иностранных СМИ, которые работают в стране, пишет Postimees.
В МИД объяснили такое решение, принятием нового положения о порядке аккредитации иностранных СМИ в Беларуси. Действие ранее выданных аккредитационных карточек прекращено со 2 октября.
«Новое Положение позволит Министерству иностранных дел, иностранным СМИ и их журналистам сообща выстроить новую, более эффективную и транспарентную модель взаимодействия в целях распространения объективной и разносторонней информации о Беларуси за рубежом», - говорится в заявлении ведомства.
Ранее белорусский портал Tut.by сообщил, что аккредитации лишились журналисты иностранных СМИ, среди которых Радио Свобода, Настоящее время, «Би-би-си», «Reuters», «Associated Press», немецкий телеканал ARD.