Вс, 4.10.2020
Оно уходило влево, в сторону носа парома, в то же время его накрывали волны. Карл Эрик Лаантеэ Рейнтамм
Карл Эрик Лаантеэ Рейнтамм

Белоруссия аннулировала аккредитацию всех иностранных журналистов

Meeleavaldustel peeti kinni ajakirjanik.

ФОТО: Natalia Fedosenko/Natalia Fedosenko/TASS

Министерство иностранных дел Белоруссии аннулировало аккредитации всех иностранных СМИ, которые работают в стране, пишет Postimees

В МИД объяснили такое решение, принятием нового положения о порядке аккредитации иностранных СМИ в Беларуси. Действие ранее выданных аккредитационных карточек прекращено со 2 октября.

«Новое Положение позволит Министерству иностранных дел, иностранным СМИ и их журналистам сообща выстроить новую, более эффективную и транспарентную модель взаимодействия в целях распространения объективной и разносторонней информации о Беларуси за рубежом», - говорится в заявлении ведомства.

Ранее белорусский портал Tut.by сообщил, что аккредитации лишились журналисты иностранных СМИ, среди которых Радио Свобода, Настоящее время, «Би-би-си», «Reuters», «Associated Press», немецкий телеканал ARD.

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