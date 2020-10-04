Вс, 4.10.2020
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Загрязненный воздух из Латвии движется в Эстонию: людям со слабыми легкими и сердцем стоит быть начеку

Дымка

ФОТО: Reuters/ScanPix

В ближайшие дни желтая дымка, затянувшая неюо над Латвией сдвинется в сторону Эстонии. Об этом, как пишет Mixnews.lv, сообщила руководитель отдела мониторинга Латвийского центра среды, геологии и метеорологии Ивета Индриксоне.

По ее словам, европейские модели прогнозируют снижение облака и перемещение на Север. Она отметила, что, согласно этим моделям, еще большего загрязнения воздуха не предвидится.

В четверг небо над Латвией, преимущественно в Латгале, затянуло дымкой. Как пояснил метеоролог Янис Траллис, пыль в воздухе образовалась из-за пожаров в России и на Украине, а также песчаных бурь на юго-востоке Европы.

Позднее станция по наблюдению за качеством воздуха в Риге зафиксировала концентрацию твердых частиц в воздухе свыше 180 микрограмм на кубометр, что превышает норму в три раза.

«По данным прогностических моделей, которые представляет европейская комиссия, это облако, которое движется на высоких атмосферных высотах, будет передвигаться выше, в сторону Эстонии. И концентрация в воздушном пространстве над Латвией будет уменьшаться», – сказала Индриксоне.

Индриксоне добавила, что дымка не представляет особой опасности для здоровых людей.

"Это загрязнение могут почувствовать люди, у которых проблемы с дыхательными путями или сердечными заболеваниями. Согласно рекомендациям здравоохранительных учреждений, таким людям рекомендуется уменьшить прогулки и физические активность на улице и больше находиться в помещениях, пока наблюдается такое засорение в воздухе», – сказала руководитель отдела мониторинга.

«Загрязнение не настолько высокое, чтобы надевать маски»,-  заключила она.

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