В Болгарии тысячи протестующих потребовали отставки премьер-министра

В Болгарии тысячи людей в субботу, 3 октября, вышли на очередную акцию протеста с требованием отставки правительства, возглавляемого премьеромБойко Борисовым. В столице страны Софии демонстранты прошли по центральным улицам, выкрикивая такие лозунги, как "Уходи в отставку!" и "Мафия".

Антиправительственные протесты проходят в Болгарии регулярно на протяжении последних трех месяцев. По мнению противников главы правительства страны, Бойко Борисов причастен к коррупционным преступлениям и тесно связан с олигархами. Они требуют его немедленной отставки и проведения досрочных, честных выборов. Бойко Борисов находится у власти в Болгарии на протяжении почти десяти лет и отказывается уходить в досрочную отставку. Срок его полномочий на посту главы кабинета истекает в марте 2021 года.

Еще одним требованием протестующих является отставка генерального прокурора Болгарии Ивана Гешева, которого они также считают вовлеченным в коррупционные и другие противозаконные схемы. На предыдущих акциях протеста дело нередко доходило до столкновений демонстрантов с полицией, мероприятия заканчивались многочисленными задержаниями.