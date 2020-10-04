Из Ласнамяэ за сутки вывезено пять старых автомобилей, живущего в автохламе бездомного передали соцработникам

На прошедшей неделе у МуПо было много работы в плане хлама. В Ласнамяэ пять автомобилей были переданы чиновниками муниципальной полиции фирме по реализации, в Мустамяэ - один, сообщила Муниципальная полиция в пресс-релизе.
Кроме того, интересная информация пришла из Нымме, где белый минивэн, долгое время стоявший перед одним жилым домом, исчез так же внезапно, как и оказался там. Хозяин дома и районные инспекторы обеспокоены, потому что помимо строительного мусора в автобусе были две канистры с горючей жидкостью. Как минивэн с почти висящей дверью смог уехать, информации у МуПо нет.
Другой интересный случай произошел в Хааберсти, где инспекторы Муниципальной полиции долгое время наблюдали за припаркованным на дороге между торговым центром и спорхоллом автомобилем, в котором жил бездомный. У машины были сломаны ручки, а ее интерьер не выдерживал критики.
Поскольку на самого мужчину особой надежды не было, предприимчивые женщины-инспекторы забрали его из машины и отвезли к районному социальному работнику. На сегодня есть надежда, что этому мужчине найдут жилье, а останки автомобиля будут увезены. Сам мужчина выразил надежду, что сможет привести машину в рабочее состояние, когда наладит свою жизнь.
В течение многих лет в районе Ситси в Пыхья-Таллинне привлекал к себе внимание большой самосвал без конкретного владельца, в ящик которого сбрасывали бытовые отходы и который в конечном итоге подожгли. Региональные инспекторы надеются избавиться от машины в ближайшие месяцы, поскольку самосвал стал опасным для окружающей среды.
В Мустамяэ районным инспекторам поступило заявление о том, что на территории товарищества внезапно появилась машина и долгое время стояла без эксплуатации. Когда инспекторы связались с владельцем, чтобы узнать о судьбе автомобиля, они получили ответ, что автомобиль был передан на утилизацию много лет назад. На месте предполагаемого хозяина, пожилого человека, ждало удивление: "моя машина, да!" Мужчина объяснил, что передал машину со всеми документами автоэксплуатационному предприятию в Ласнамяэ. Он не получил документ о передаче и не помнит название компании. На сегодня мужчина уже заказал копию техпаспорта, и машина идет на второй этап утилизации.
Здесь уместно напомнить, что при избавлении от старого автомобиля следует выбирать официальные лицензированные компании. Это предотвратит появление вашего автомобиля на улице через некоторое время.
За первые девять месяцев этого года в общей сложности 576 транспортных средств были удалены с улиц благодаря вмешательству и разъяснениям инспекторов МуПо. Еще 21 автомобиль ожидает перевозки на стоянке для металлолома на улице Линнамяэ.