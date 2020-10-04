Из Ласнамяэ за сутки вывезено пять старых автомобилей, живущего в автохламе бездомного передали соцработникам

Кроме того, интересная информация пришла из Нымме, где белый минивэн, долгое время стоявший перед одним жилым домом, исчез так же внезапно, как и оказался там. Хозяин дома и районные инспекторы обеспокоены, потому что помимо строительного мусора в автобусе были две канистры с горючей жидкостью. Как минивэн с почти висящей дверью смог уехать, информации у МуПо нет.

Другой интересный случай произошел в Хааберсти, где инспекторы Муниципальной полиции долгое время наблюдали за припаркованным на дороге между торговым центром и спорхоллом автомобилем, в котором жил бездомный. У машины были сломаны ручки, а ее интерьер не выдерживал критики.

Поскольку на самого мужчину особой надежды не было, предприимчивые женщины-инспекторы забрали его из машины и отвезли к районному социальному работнику. На сегодня есть надежда, что этому мужчине найдут жилье, а останки автомобиля будут увезены. Сам мужчина выразил надежду, что сможет привести машину в рабочее состояние, когда наладит свою жизнь.

В течение многих лет в районе Ситси в Пыхья-Таллинне привлекал к себе внимание большой самосвал без конкретного владельца, в ящик которого сбрасывали бытовые отходы и который в конечном итоге подожгли. Региональные инспекторы надеются избавиться от машины в ближайшие месяцы, поскольку самосвал стал опасным для окружающей среды.

В Мустамяэ районным инспекторам поступило заявление о том, что на территории товарищества внезапно появилась машина и долгое время стояла без эксплуатации. Когда инспекторы связались с владельцем, чтобы узнать о судьбе автомобиля, они получили ответ, что автомобиль был передан на утилизацию много лет назад. На месте предполагаемого хозяина, пожилого человека, ждало удивление: "моя машина, да!" Мужчина объяснил, что передал машину со всеми документами автоэксплуатационному предприятию в Ласнамяэ. Он не получил документ о передаче и не помнит название компании. На сегодня мужчина уже заказал копию техпаспорта, и машина идет на второй этап утилизации.

Здесь уместно напомнить, что при избавлении от старого автомобиля следует выбирать официальные лицензированные компании. Это предотвратит появление вашего автомобиля на улице через некоторое время.