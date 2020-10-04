Оппозиция негодует: почему скандального работника банка протаскивают в совет Фининспекции?

На этой неделе Eesti Ekspress писал, что Хельме предлагает правительству назначить Май Палмипуу и Ханнеса Вескимяэ членами наблюдательного совета Фининспекции.

Сутт, который ранее, среди прочего, был президентом Банка Эстонии, считает, что члены совета Фининспекции должны иметь безупречную частную и деловую репутацию и необходимый опыт для управления учреждением финансового или государственного сектора. По словам Сута, такой опыт был у бывших членов инспекции Вейко Тали и Вальдура Лайда.

Однако он сомневается в безупречной репутации Ханнеса Вескимяэ. Сутть задает Хельме вопрос: какой процесс отбора привел к выдвижению кандидатур и кто и как оценил их пригодность для роли члена совета. Он также хочет знать, какую отраслевую компетенцию Вескимяэ привнесет в совет.

Человек с красочным прошлым

Ханнес Вескимяэ удостоился внимания общественности в 2015 году, когда вступил в спор со своим тогдашним работодателем, банком Nordea. Вескимяэ учредил на предприятии первый действующий в эстонском банке профсоюз, будучи там доверенным лицом. Nordea обвинил Вескимяэ в разглашении банковских реквизитов, использовании рабочей электронной почты в нерабочих целях и отсутствии на работе.

Осенью того же года конфликт дошел до комиссии по трудовым спорам, где было установлено, что банк дискриминировал доверенное лицо. Комиссия назначила Вескимяэ обратно в Nordea. При этом банк не был заинтересован в трудовых отношениях и обжаловал в суде решение комиссии, вынесенное в пользу Вескимяэ.

Позже Вескимяэ опубликовал книгу «Враги республики, или воспоминания о борьбе с колониализмом скандинавского капитала в Эстонии в 2006–2018 годах», в которой обвинил банки в том, что они вгоняют эстонские компании в землю.

В конце 2018 года Eesti Päevaleht писала о том, как Вескимяэ уже полтора года ущемляет главу банка Luminor Эркки Раасуке. Вескимяэ ответил, что Раасуке является известным топ-менеджером и человеком большой власти в Эстонии, поэтому он не назвал это притеснением.