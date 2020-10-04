Коронавирус обнаружен еще у 30 человек: новые очаги заражения в школе и увеселительном заведении

Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов тестов получено в Ида-Вирумаа, где коронавирус был диагностирован у 13 человек. В Харьюмаа добавилось 11 новых случаев и в Тартумаа — два. В Йыгевамаа, Вырумаа и Рапламаа добавилось по одному новому случаю заражения коронавирусом. В одном положительном на коронавирус случае место жительства больного в регистре народонаселения не указано. Как правило, в таком случае речь идет об иностранце.

Сегодня утром сообщалось о 852 тестов, из которых 26 дали положительный результат. Также сообщалось о тысячи непроанализированных тестов. Подсчет тестов за каждые сутки происходит с 7.00 до 7.00. Организующий тесты партнер Департамента здоровья, сообщая о нехватке тысячи результатов тестов, этого не учел и посчитал также отправленные на анализ сегодня после 7.00 тесты. Результаты остальных тестов уже будут внесены в завтрашнюю статистику, уточнил департамент.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 51,62.

Из 11 новых случаев в Харьюмаа (из них 8 в Таллинне) два связаны с заражениями в кругу семьи. Обстоятельства остальных случаев заражения выясняются.

Всего Пыхьяское региональное отделение работает с семью очагами, крупнейшим из которых является очаг в Ида-Таллиннской центральной больнице, где помимо 25 работников заразились 14 находившихся на лечении пациентов и два работника кафе. В очаге в Ляэнемереской гимназии насчитывается 29 учащихся и 10 учителей. С первым очагом на рабочем месте связаны 29 человек, с очагом после Дней ностальгии в Хаапсалу — 8, с очагом в Спасательном департаменте связано семь случаев, со вторым очагом на рабочем месте — семь и со вспышкой в кругу семьи и знакомых связано пять случаев заболевания.

Всего под наблюдением инспекторов Пыхьяского регионального отделения находится более 2200 человек, из которых 372 человека больны.

Из новых случаев в Ида-Вирумаа четыре связаны с заражением в кругу семьи, в пяти случаях заражение произошло на рабочем месте: в четырех школах заражение связано со школой и в одном — с домом по уходу. В трех случаев люди заразились от знакомых. Обстоятельства одного случая выясняются.

В Ида-Вирумаа добавилось два очага заражения — очаг в Силламяэской Ваналиннаской школе, с которым связаны шесть человек, и так называемый очаг в увеселительном заведении, с которым связаны девять случаев заболевания в Кохтла-Ярве и Силламяэ.