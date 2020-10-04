Новая крафтовая революция? Эстонские производители сидра в прошлом году прилично заработали

Владелец и менеджер Jaanihanso Альвар Роозимаа написал в годовом отчете, что прошлый год был для них важным, поскольку показал, что предыдущие инвестиции были осуществлены удачно и помогают приносить прибыль. Основным рынком сбыта Jaanihanso является Эстония, в меньшей степени также США, Япония и Испания.

Помимо розничной и оптовой продажи сидра, компания также организует экскурсии, дегустации и другие мероприятия на своей фабрике по производству сидра. Роозимаа также упоминает в своем отчете, что сидроварня стала привлекательным местом для посещения.

Например, в июле этого года на заводе по производству сидра была открыта новая концертная площадка, где музыкант Мари Калкун представила свой альбом.

«Помимо производства, маркетинга и экспорта, Jaanihanso всегда искала различные способы привлечь людей в сельские районы и продвигать местную жизнь. Строительство приличной, красивой концертной сцены - следующий шаг к достижению этих целей», - сказал Роозимаа летом.

Новые продукты из яблочного пюре

Хороший год был и у Пылвамааского предприятия Siidrikoda: его оборот увеличился более чем на 40 процентов до 170 000 евро. Компания получила прибыль в размере 227 000 евро. Однако такой большой скачок прибыли произошел благодаря деньгам, полученным от платформ софинансирования, и поддержке PRIA - на эти средства было построено новое производственное здание площадью 1500 квадратных метров.

Новый завод позволит в ближайшие годы увеличить объемы производства в 16 раз до 800 000 литров в год. «Усилия в направлении экспорта начали приносить плоды, и поэтому у нас возникла серьезная потребность в значительном увеличении объемов производства», - говорил Сулев Нымманн, владелец и руководитель Siidrikoda, полтора года назад.

В дополнение к отмеченным наградами сидрам, Siidrikoda хочет разработать способ добавления выжимок яблочного сока в яблочное пюре и продукты из яблочного пюре. Таким образом, яблочные и ягодные выжимки можно будет использовать в производственном здании, а производство сделать практически безотходным.