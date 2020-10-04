В Европе появился новый лидер по распространению коронавируса

Черногория стала лидером в Европе по распространению коронавируса. Уровень распространения заболевания в стране составил 1 699 человек на 100 тыс. населения, на втором месте идет Армения, на третьем — Испания, пишет 3 октября ТАСС.
В то же время портал Vijesti утверждает, что официальные данные Минздрава Черногории по заболеваемости могут быть сильно занижены.
«Заразившихся коронавирусом минимум в три раза больше, чем регистрируется. Учитывая уровень общественной организации, качество медицинской службы и кадровую структуру, оправдания для такого количества заразившихся нет», — заявил в комментарии порталу врач-эпидемиолог Новица Вуйошевич.
По последним данным Минздрава Черногории, число заразившихся коронавирусом достигло 11 690 человек, умерли 172. За последние сутки выявлено 130 новых случаев.
Власти Черногории позже всех в Европе признали наличие зараженных в стране. Затем, в преддверии туристического сезона и парламентских выборов, правительство отчиталось о полной победе над COVID-19, объявив 25 мая страну «зоной, свободной от коронавируса».
Несмотря на новые случаи заражения, черногорские власти открыли границы, обязав туристов сдавать тест перед въездом в страну.