В Европе появился новый лидер по распространению коронавируса

В то же время портал Vijesti утверждает, что официальные данные Минздрава Черногории по заболеваемости могут быть сильно занижены.

«Заразившихся коронавирусом минимум в три раза больше, чем регистрируется. Учитывая уровень общественной организации, качество медицинской службы и кадровую структуру, оправдания для такого количества заразившихся нет», — заявил в комментарии порталу врач-эпидемиолог Новица Вуйошевич.

По последним данным Минздрава Черногории, число заразившихся коронавирусом достигло 11 690 человек, умерли 172. За последние сутки выявлено 130 новых случаев.

Власти Черногории позже всех в Европе признали наличие зараженных в стране. Затем, в преддверии туристического сезона и парламентских выборов, правительство отчиталось о полной победе над COVID-19, объявив 25 мая страну «зоной, свободной от коронавируса».