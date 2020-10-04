Вс, 4.10.2020
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Алексей Навальный

Степанакерт подвергся ракетному обстрелу

Обстрел Степанакерта

ФОТО: STRINGER/VIA REUTERS

Столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Степанакерт в воскресенье, 4 октября, вновь подвергся ракетному обстрелу, пишет DW.

"ВС Азербайджана обстреливают Степанакерт ракетами", - сообщил МИД непризнанной республики. Город обесточен, поскольку в результате азербайджанских обстрелов повреждены электрические сети. Степанакерт подвергается азербайджанским ракетным ударам со 2 октября.

В свою очередь в Баку сообщают об обстрелах города Гянджи и других районов Азербайджана. В сообщении Минобороны Азербайджана, в частности, говорится, что ВС Армении обстреливают ракетами территорию Физулинского района, а также села Агдамского и Тертерского районов.

Бои за Нагорный Карабах

Бои за Нагорный Карабах - самые ожесточенные с 1994 года - возобновились неделю назад после того, как Азербайджан начал операцию по возвращению этой территории, населенной преимущественно армянами, под свой контроль. И Азербайджан, и Армения заявляют о тысячах убитых бойцов с противоборствующей стороны.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал предпринятое Азербайджаном наступление беспрецедентным. Он также обвинил утверждал, что операцией Азербайджана в Карабахе командуют 150 высокопоставленных турецких офицеров.

Пашинян предложил поставить на заседании стран-участниц Минской группы ОБСЕ вопрос о размещении российских миротворцев в зоне конфликта. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что размещение российских миротворцев возможно лишь с согласия обеих противоборствующих сторон.

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