Авиакомпании начали открывать ранее закрытые линии из Таллинна

На фоне вступившего в силу 1 октября решения правительства, по которому разрешено организовывать регулярное воздушное авиасообщение со странами, где 14-дневный показатель заболеваемости коронавирусом не более чем в два раза выше среднего по ЕС, авиафирмы вновь стали открывать ранее закрытые линии из Таллиннского аэропорта.