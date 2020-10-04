Вс, 4.10.2020
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Алексей Навальный

Авиакомпании начали открывать ранее закрытые линии из Таллинна

Таллиннский аэропорт.

ФОТО: Tairo Lutter

На фоне вступившего в силу 1 октября решения правительства, по которому разрешено организовывать регулярное воздушное авиасообщение со странами, где 14-дневный показатель заболеваемости коронавирусом не более чем в два раза выше среднего по ЕС, авиафирмы вновь стали открывать ранее закрытые линии из Таллиннского аэропорта.

С воскресенье авиакомпания Ryanair возобновила работу линии Таллинн - Эдинбург, а со следующей недели вновь будет обслуживать маршрут Таллинн-Милан, передает rus.err.ee.

По словам коммерческого директора Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ, со следующей недели будут открыты и многие другие линии. Например, линии в Амстердам, Стокгольм, Брюссель, Берлин, Осло, Вильнюс и Вену.

При этом вне пределов ЕС на данный момент полеты разрешены только в Австралию, Грузию, Японию, Канаду, Южную Корею, Руанду, Таиланд, Тунис, Уругвай и Новую Зеландию.

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