Урмас Рейнсалу: глупо злорадствовать, что Трамп заболел коронавирусом

«Коронавирус на подъеме как в Эстонии, так и в мире. Мы желаем выздоровления всем инфицированным и сочувствуем жертвам и их родственникам, - пишет Рейнсалу в социальных сетях. - Это общечеловеческое понимание. Мягко говоря, глупо читать в некоторых источниках как в Эстонии, так и в мире, более или менее завуалированное злорадство в связи с заражением вирусом Дональда Трампа и его жены».

«Давайте оставим политическую симпатию в стороне и давайте прежде всего увидим столкнувшихся с болезнью людей. Политические оппоненты, которым не нравится политика Дональда Трампа, должны хотя бы быть осведомлены об уважительном отношении Джо Байдена к зараженным вирусом оппоненту и его жене», - добавил Рейнсалу.

Врач Белого дома Шон Конли признал в субботу вечером, что состояние Трампа не ухудшилось, но команда врачей настроена осторожно и оптимистично. Конли подтвердил, что состояние Трампа значительно улучшилось с тех пор, как ему поставили диагноз, что у него больше нет температуры и ему не нужен дополнительный кислород.

По прибытии в больницу Трамп прошел курс лечения ремдезивиравиром и получил дозу произведенного Regeneron Pharmaceuticals коктейля из антител. Ни врачи Трампа, ни Белый дом не объяснили, почему президенту дают лекарство, которое еще не было официально одобрено, если его состояние так хорошо, как заявлено.