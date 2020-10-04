Галерея ⟩ Останки воинов царской армии обрели покой

Военные историки ведут поисковые работы по всей Эстонии. И до сих пор в самых разных местах находят останки воинов, павших в боях обеих мировых войн. Сотрудничество с Департаментом охраны памятников старины, Эстонским военным музеем имени генерала Лайдонера, Обществом охраны памятников русской культуры и истории в Эстонии, поисковыми клубами, в том числе, латвийским «Патриот» и помощи Благотворительного фонда имени Грачьи Мисаковича Погосяна позволяет провести перезахоронение найденных останков на кладбищах и со всеми почестями проводить бойцов в последний путь.