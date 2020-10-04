Галерея ⟩ Останки воинов царской армии обрели покой

3 сентября 2020 года на кладбище Кяйна острова Хийумаа прошла церемония погребения останков двух военнослужащих Русской Императорской Армии, погибших на полях сражений Первой Мировой войны.
В ходе поисковых работ на острове Хийумаа (Даго) были найдены останки офицера Алексея Михайловича Савельева и рядового Андрея Васильевича Момрова 427-го Пудожского полка 107-й пехотной дивизии, погибших 29 сентября 1917 года.
427-й пехотный Пудожский полк сформирован 6(19).06.1915 из пеших дружин Государственного ополчения. Входил в состав 107-й пехотной дивизии.
Панихиду совершил священник храма в честь иконы Божией Матери "Скоропослушница" в Ласнамяэ иерей Григорий Борисов.
В церемонии приняли участие представители Хийумааского военно-исторического общества, Кяйнской волостной управы и члены военно-исторического клуба Frontline.
Военные историки ведут поисковые работы по всей Эстонии. И до сих пор в самых разных местах находят останки воинов, павших в боях обеих мировых войн. Сотрудничество с Департаментом охраны памятников старины, Эстонским военным музеем имени генерала Лайдонера, Обществом охраны памятников русской культуры и истории в Эстонии, поисковыми клубами, в том числе, латвийским «Патриот» и помощи Благотворительного фонда имени Грачьи Мисаковича Погосяна позволяет провести перезахоронение найденных останков на кладбищах и со всеми почестями проводить бойцов в последний путь.