Март Хельме: останки погибших нужно поднять с "Эстонии"

По словам Марта Хельме, эстонцы должны обыскать каждую каюту и каждую машину на борту, а также поднять останки людей с морского дна.

«Если мы хотим прекратить все спекуляции и сказать, что теорий заговора не существует, или что то, что обозначено как теория заговора, верно, нам нужно спуститься и обследовать судно. Я уверен, что оттуда было вывезено много важных доказательств. Не знаю кем. Но я не думаю, что вывезено не всё, и если мы систематически возьмемся за изучение внутренних помещений судна, осмотрим каюты. Кстати, мы вынесем останки людей, опознаем их, передадим родственникам, захороним как следует - это не нарушение покоя могилы, это сугубо гуманитарная миссия».

По мнению ведущих политиков EKRE, только подъем останков обеспечит погибшим настоящий мир. Мартин Хельме отметил, что соглашение о ненарушении покоя гробниц в такой форме не имеет прецедентов в мире. По словам министра финансов, "Эстония" находится в международных водах, и поскольку судно находилось под эстонским флагом, это территория Эстонии. Таким образом, у шведского государства нет рычагов для преследования эстонцев, проводящих там исследования. В то же время Хельме признал необходимость исследовательского сотрудничества со шведским государством.

Министр внутренних дел добавил, что если, по предварительной оценке, Эстония должна была передать водолазные услуги на аутсорсинг, то теперь стало ясно, что и собственные частные компании Эстонии также имеют необходимые возможности для погружения к корпусу "Эстонии".

Хелме также раскритиковал ученых и экспертов, которые считают, что пробоины, обнаруженные в корпусе, вызваны каменистым дном. Март Хельме назвал ученых, которые говорили об этом, купленными. "Это постыдно. Этот камень тогда должен быть где-то. Но мы нигде не видели этого камня".