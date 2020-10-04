Руководитель Bolt: весной было очень трудно, а сейчас мы бьем рекорды

Основатель и руководитель Bolt Маркус Виллиг сказал, что в апреле, когда они просили кредит у правительства, дела у них шли тяжело, но за последние месяцы бизнес уже восстановился до новых рекордов.
Виллиг, который с состоянием в 374 миллиона евро занял в этом году третье место в ТОП самых богатых людей Эстонии по версии Äripäev, рассказал, что помимо захвата новых рынков, особенно хорошо пошла доставка еды на дом, а причина этому была простой: рестораны одно время были закрыты, и поэтому люди заказывали больше еды домой, пишет Äripäev.
По словам Виллига, у них неоднократно была возможность продать Bolt, сдаться и уйти в отпуск, но это не та мотивация, которая держит его в стартапе. «Я думаю, что проблема для многих предпринимателей заключается в том, что они заинтересованы в том, чтобы делать что-то в своей области, а не зарабатывать деньги», - добавил он.
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Чистые продажи транспортной платформы Bolt увеличились в четыре раза в позапрошлом году до 79,7 млн евро, а стратегические инвестиции в расширение привели к чистому убытку в 61 млн евро. Таким образом стартап-компания заняла пятое место в списке фирм, понесших в Эстонии самые большие убытки. Экономические результаты за прошлый год фирма еще не опубликовала.