Руководитель Bolt: весной было очень трудно, а сейчас мы бьем рекорды

Виллиг, который с состоянием в 374 миллиона евро занял в этом году третье место в ТОП самых богатых людей Эстонии по версии Äripäev, рассказал, что помимо захвата новых рынков, особенно хорошо пошла доставка еды на дом, а причина этому была простой: рестораны одно время были закрыты, и поэтому люди заказывали больше еды домой, пишет Äripäev.

По словам Виллига, у них неоднократно была возможность продать Bolt, сдаться и уйти в отпуск, но это не та мотивация, которая держит его в стартапе. «Я думаю, что проблема для многих предпринимателей заключается в том, что они заинтересованы в том, чтобы делать что-то в своей области, а не зарабатывать деньги», - добавил он.

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