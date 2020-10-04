Фото ⟩ В Таллинне водитель повредил припаркованные машины и скрылся с места ДТП

Сегодня, 4 октября, утром в полицию поступило сообщение о ДТП в Таллинне. Виновник скрылся с места происшествия.
В воскресенье утром в полицию поступил вызов в Пирита на улице Пяхкли, где Mercedes-Benz, водитель которого скрылся с места происшествия, врезался в припаркованный BMW, который в свою очередь повредил припаркованный автомобиль Audi, сообщает на своей странице в Twitter полиция.
Теперь полиция занимается установлением личности виновника ДТП. Стражи правопорядка отметили, что поскольку он самовольно скрылся с места аварии, такое поведение повлечет за собой неприятные последствия, в том числе страховая компания не будет возмещать нанесенный ущерб.
Avarii põhjustaja omvoliline sündmuskohalt lahkumine toob talle kaasa palju ebameeldivaid sekeldusi, mh ei maksa kindlustus tekitatud kahjusid. #Politsei pic.twitter.com/v6bPzXkRp6— Politsei (@Politsei) October 4, 2020