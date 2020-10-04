Вс, 4.10.2020
Оно уходило влево, в сторону носа парома, в то же время его накрывали волны. Карл Эрик Лаантеэ Рейнтамм
Карл Эрик Лаантеэ Рейнтамм
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  • В Таллинне водитель повредил припаркованные машины и скрылся с места ДТП

Фото ⟩ В Таллинне водитель повредил припаркованные машины и скрылся с места ДТП

Полиция.

ФОТО: Arved Breidaks/Lõuna-Eesti Postimees

Сегодня, 4 октября, утром в полицию поступило сообщение о ДТП в Таллинне. Виновник скрылся с места происшествия.

В воскресенье утром в полицию поступил вызов в Пирита на улице Пяхкли, где Mercedes-Benz, водитель которого скрылся с места происшествия, врезался в припаркованный BMW, который в свою очередь повредил припаркованный автомобиль Audi, сообщает на своей странице в Twitter полиция.

Теперь полиция занимается установлением личности виновника ДТП. Стражи правопорядка отметили, что поскольку он самовольно скрылся с места аварии, такое поведение повлечет за собой неприятные последствия, в том числе страховая компания не будет возмещать нанесенный ущерб.

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