Фото ⟩ В Таллинне водитель повредил припаркованные машины и скрылся с места ДТП

В воскресенье утром в полицию поступил вызов в Пирита на улице Пяхкли, где Mercedes-Benz, водитель которого скрылся с места происшествия, врезался в припаркованный BMW, который в свою очередь повредил припаркованный автомобиль Audi, сообщает на своей странице в Twitter полиция.