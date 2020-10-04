Вс, 4.10.2020
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Алексей Навальный
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Фото ⟩ В Германии открыли памятник Михаилу Горбачеву

ФОТО: REUTERS/Maxim Shemetov/scanpix

В немецком городе Дессау-Рослау открылся памятник Михаилу Горбачеву по случаю 30-го Дня германского единства. Об этом пишет News.ru.

По информации властей города, это первый в Германии подобный монумент президенту СССР и лауреату Нобелевской премии мира Михаилу Горбачеву.

Как ,

"Он открыт в память о политике, создавшем своей деятельностью условия для перестройки и гласности, которые затем позволили осуществиться мирной революции [в ГДР] в 1989 году и германскому единству в 1990 году", - заявил обер-бургомистр Петер Курас.

Его создал известный немецкий скульптор Бернд Гёбель. Деньги собрали местные жители. 

Изначально инициатором создания скульптуры был экс-глава Дессау-Рослау Ханс-Георг Отто, а местные власти идею поддержали.

"Без него не было бы мирной революции и германского единства",  - уверен Отто.

По информации СМИ, расходы на установку памятника оцениваются в 50 тысяч евро.

Михаил Горбачев - советский государственный деятель, занимавший должность последнего генерального секретаря ЦК КПСС с 1985 по 1991 год. С 1990 по 1991 год он стал первым и единственным в истории президентом СССР. Внес ощутимый вклад в дело объединения Германии. В 1990 году получил за это Нобелевскую премию мира в 1990 году.

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