Картина дня: новые очаги COVID-19 в Ида-Вирумаа, восстановление авиамаршрутов и идущий из Латвии грязный воздух

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 4 октября.
Коронавирус обнаружен еще у 30 человек: новые очаги заражения в школе и увеселительном заведении
За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 1238 первичных тестов на вызывающий заболевание COVID-19 вирус SARS-CoV-2, из которых 30 дали положительный результат. Читать далее...
Авиакомпании начали открывать ранее закрытые линии из Таллинна
На фоне вступившего в силу 1 октября решения правительства, по которому разрешено организовывать регулярное воздушное авиасообщение со странами, где 14-дневный показатель заболеваемости коронавирусом не более чем в два раза выше среднего по ЕС, авиафирмы вновь стали открывать ранее закрытые линии из Таллиннского аэропорта. Читать далее...
Март Хельме: останки погибших нужно поднять с "Эстонии"
Министр внутренних дел Март Хельме заявил, что останки погибших, отправившихся на дно Балтийского моря вместе с паромом «Эстония», должны быть подняты. Министр финансов Мартин Хельме в свою очередь подчеркнул, что Швеция не имеет возможности привлекать к уголовной ответственности эстонцев, совершающих погружения к затонувшему судну. Читать далее...
Руководитель Bolt: весной было очень трудно, а сейчас мы бьем рекорды
Основатель и руководитель Bolt Маркус Виллиг сказал, что в апреле, когда они просили кредит у правительства, дела у них шли тяжело, но за последние месяцы бизнес уже восстановился до новых рекордов. Читать далее...
Загрязненный воздух из Латвии движется в Эстонию: людям со слабыми легкими и сердцем стоит быть начеку
В ближайшие дни желтая дымка, затянувшая небо над Латвией, сдвинется в сторону Эстонии. Об этом, как пишет Mixnews.lv, сообщила руководитель отдела мониторинга Латвийского центра среды, геологии и метеорологии Ивета Индриксоне. Читать далее...
Из Ласнамяэ за сутки вывезено пять старых автомобилей, живущего в автохламе бездомного передали соцработникам
На прошедшей неделе у МуПо было много работы в плане хлама. В Ласнамяэ пять автомобилей были переданы чиновниками муниципальной полиции фирме по реализации, в Мустамяэ - один, сообщила Муниципальная полиция. Читать далее...
ФОТО 〉 В Таллинне водитель повредил припаркованные машины и скрылся с места ДТП
В воскресенье утром в полицию поступил вызов в Пирита на улице Пяхкли, где Mercedes-Benz, водитель которого скрылся с места происшествия, врезался в припаркованный BMW, который в свою очередь повредил припаркованный автомобиль Audi. Читать далее...
Оппозиция негодует: почему скандального работника банка протаскивают в совет Фининспекции?
Член Рийгикогу от Партии реформ Андрес Сутть хочет узнать от министра финансов Мартина Хельме, почему тот планирует назначить в совет Финансовой инспекции скандально известного экс-сотрудника банка Ханнеса Вескимяэ. Читать далее...
В Европе появился новый лидер по распространению коронавируса
Черногория стала лидером в Европе по распространению коронавируса. Уровень распространения заболевания в стране составил 1 699 человек на 100 тыс. населения, на втором месте идет Армения, на третьем — Испания. Читать далее...
Степанакерт подвергся ракетному обстрелу
Столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Степанакерт в воскресенье, 4 октября, вновь подвергся ракетному обстрелу. "ВС Азербайджана обстреливают Степанакерт ракетами", - сообщил МИД непризнанной республики. Город обесточен, поскольку в результате азербайджанских обстрелов повреждены электрические сети. Читать далее...
За зарплату гражданина в ЕС в Эстонии поставлено 195 подписей
Европейская гражданская инициатива, ходатайствующая перед Еврокомиссией о возможности представить предложение ввести безусловный базовый доход, то есть заработной платы гражданина, в каждом государстве-члене ЕС, набрала за неделю 25 352 подписи, в том числе 195 подписей из Эстонии. Читать далее...
ФОТО 〉 А ваш велосипед среди них? Полиция вышла на след серийного вора
В понедельник в Пярну полиция задержала 32-летнего местного жителя, которого есть основание подозревать в кражах нескольких велосипедов и электросамоката, при этом не только в Пярнумаа. Неоднократно наказываемый в уголовном порядке мужчина уже знаком стражам правопорядка. Читать далее...
ФОТО И ВИДЕО 〉 В Минске участники «Марша поддержки политзаключенных» сломали водомет
В Минске люди собрались на традиционную воскресную несанкционированную акцию протеста. В это воскресенье она называется "Марш освобождения политзаключенных". Читать далее...
Самые отчаянные бизнес-идеи: авиакомпании ищут выход из коронакризиса
Авиакомпании с энтузиазмом экспериментируют с новыми бизнес-идеями в эпоху коронавируса: от полетов в никуда до наземных ресторанов и авиасимуляторов. Читать далее...
ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО 〉 «Любовь есть любовь»: в Тарту прошла акция протеста против референдума о браке
Сегодня в 12 часов несколько сотен человек собрались на Ратушной площади на демонстрацию в поддержку сообщества сексуальных и гендерных меньшинств (ЛГБТ+). Причиной протеста является план EKRE вынести определение брака на референдум следующей осенью вместе с местными выборами с целью увековечить брак как союз между мужчиной и женщиной. Читать далее...