Картина дня: новые очаги Covid в Ида-Вирумаа, восстановление авиамаршрутов и идущий из Латвии грязный воздух

Коронавирус обнаружен еще у 30 человек: новые очаги заражения в школе и увеселительном заведении

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 1238 первичных тестов на вызывающий заболевание COVID-19 вирус SARS-CoV-2, из которых 30 дали положительный результат. Читать далее...

Авиакомпании начали открывать ранее закрытые линии из Таллинна

На фоне вступившего в силу 1 октября решения правительства, по которому разрешено организовывать регулярное воздушное авиасообщение со странами, где 14-дневный показатель заболеваемости коронавирусом не более чем в два раза выше среднего по ЕС, авиафирмы вновь стали открывать ранее закрытые линии из Таллиннского аэропорта. Читать далее...

Март Хельме: останки погибших нужно поднять с "Эстонии"

Министр внутренних дел Март Хельме заявил, что останки погибших, отправившихся на дно Балтийского моря вместе с паромом «Эстония», должны быть подняты. Министр финансов Мартин Хельме в свою очередь подчеркнул, что Швеция не имеет возможности привлекать к уголовной ответственности эстонцев, совершающих погружения к затонувшему судну. Читать далее...

Руководитель Bolt: весной было очень трудно, а сейчас мы бьем рекорды

Основатель и руководитель Bolt Маркус Виллиг сказал, что в апреле, когда они просили кредит у правительства, дела у них шли тяжело, но за последние месяцы бизнес уже восстановился до новых рекордов. Читать далее...

Загрязненный воздух из Латвии движется в Эстонию: людям со слабыми легкими и сердцем стоит быть начеку

В ближайшие дни желтая дымка, затянувшая небо над Латвией, сдвинется в сторону Эстонии. Об этом, как пишет Mixnews.lv, сообщила руководитель отдела мониторинга Латвийского центра среды, геологии и метеорологии Ивета Индриксоне. Читать далее...

Из Ласнамяэ за сутки вывезено пять старых автомобилей, живущего в автохламе бездомного передали соцработникам

На прошедшей неделе у МуПо было много работы в плане хлама. В Ласнамяэ пять автомобилей были переданы чиновниками муниципальной полиции фирме по реализации, в Мустамяэ - один, сообщила Муниципальная полиция. Читать далее...

ФОТО 〉 В Таллинне водитель повредил припаркованные машины и скрылся с места ДТП

В воскресенье утром в полицию поступил вызов в Пирита на улице Пяхкли, где Mercedes-Benz, водитель которого скрылся с места происшествия, врезался в припаркованный BMW, который в свою очередь повредил припаркованный автомобиль Audi. Читать далее...

Оппозиция негодует: почему скандального работника банка протаскивают в совет Фининспекции?

Член Рийгикогу от Партии реформ Андрес Сутть хочет узнать от министра финансов Мартина Хельме, почему тот планирует назначить в совет Финансовой инспекции скандально известного экс-сотрудника банка Ханнеса Вескимяэ. Читать далее...

В Европе появился новый лидер по распространению коронавируса

Черногория стала лидером в Европе по распространению коронавируса. Уровень распространения заболевания в стране составил 1 699 человек на 100 тыс. населения, на втором месте идет Армения, на третьем — Испания. Читать далее...

Степанакерт подвергся ракетному обстрелу