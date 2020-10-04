Вс, 4.10.2020
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Хендрик Эвертссон
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Российскую теннисистку подозревают в договорном матче на Roland Garros

Теннисные мячики. Иллюстративное фото.

ФОТО: Meelis Meilbaum / Virumaa Teataja

Российская теннисистка Яна Сизикова, которая выступает в паре с Мэдисон Бренгл из США, подозревается в участии в договорном матче в первом круге Открытого чемпионата Франции, сообщает Die Welt.

Матч с участием Сизиковой и Бренгл состоялся 30 сентября, победу со счетом 7:6 (10:8), 6:4 одержали румынки Кристина-Андреа Миту и Патрича Мария Циг, передает NEWSru.com.

Внимание правоохранительных органов Франции привлек пятый гейм во втором сете, когда Сизикова на подаче допустила две двойные ошибки. Перед этим следователи зафиксировали подозрительные ставки на румынскую пару в букмекерских конторах. По оценке издания, общая сумма ставок составляет несколько сотен тысяч евро.

Антикоррупционная структура Tennis Integrity Unit, которая занимается случаями мошенничества со ставками, пока не комментирует данную ситуацию.Сизиковой 25 лет, в ее активе одна победа на турнире под эгидой WTA в парном разряде и 43 выигранных турнира ITF.

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