Джонсон: ситуация с коронавирусом будет ухудшаться до весны следующего года

"Должен сказать со всей откровенностью, что путь распространения вируса будет продолжать быть ухабистым до Рождества, и это может продолжиться и после него", - сказал Джонсон в интервью телевидению Би-би-си, на которое ссылается Интерфакс.

Он, тем не менее, отметил: "Если же вы поговорите с учеными, они все практически единодушны в том, что к весне все будет радикально по-другому, и мы будем в другом мире, это нормальный цикл такой пандемии, как эта".

По информации американского университета Джонса Хопкинса, по состоянию на утро воскресенья в Великобритании число инфицированных коронавирусом выросло с начала пандемии до 482 654 при 42 407 летальных исходах вызванных вирусом заболеваний.