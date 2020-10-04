За зарплату гражданина в ЕС в Эстонии поставлено 195 подписей

Как сообщили организаторы сбора подписей, наиболее близка к выполнению своей национальной квоты подписей Словения, где к полуночи в ночь на пятницу было собрано 2090 подписей, то есть 37 процентов от требуемого национального порога. В пятницу этот процент вырос до 39. Более 10 процентов порога подписано в Греции, Венгрии и Испании. Эстония приближается к 4 процентам порога, который после Brexit составляет в 4935 подписей. В среднем национальные пороговые значения в странах ЕС выполнены на 5,1 процента.

Европейская гражданская инициатива требует одного миллиона подписей не менее четверти государств-членов. В том же количестве государств-членов подписавшие должны составлять, по крайней мере часть национального порога, полученного путем умножения общего количества членов Европарламента на количество представляющих страну евродепутатов.

Безусловный базовый доход, то есть заработная плата гражданина, означает денежную сумму, которую государство будет регулярно выплачивать физическому лицу, независимо от любого другого дохода и социального статуса. Его цель - обеспечить достоинство человека без бюрократии, предотвратить его попадание в бедность и гарантировать ему или ей возможность быть активным членом общества.

По словам организаторов, европейская инициатива по умолчанию предполагает, что заработная плата граждан не устанавливается централизованно единой моделью Брюссельского указа, а что каждое государство-член вводит ее таким образом, который ей подходит. На это также указывает оригинальное английское название, где «Безусловный базовый доход» стоит во множественном числе. Европейский Союз играет координирующую роль в этом процессе. Решение Европейской комиссии зарегистрировать инициативу гласит, что Комиссия может предложить Совету Европейского Союза формулировать соответствующие общие руководящие принципы экономической политики.