За зарплату гражданина в ЕС в Эстонии поставлено 195 подписей

Европейская гражданская инициатива, ходатайствующая перед Еврокомиссией о возможности представить предложение ввести безусловный базовый доход, то есть заработной платы гражданина, в каждом государстве-члене ЕС, набрала за неделю 25 352 подписи, в том числе 195 подписей из Эстонии.
Как сообщили организаторы сбора подписей, наиболее близка к выполнению своей национальной квоты подписей Словения, где к полуночи в ночь на пятницу было собрано 2090 подписей, то есть 37 процентов от требуемого национального порога. В пятницу этот процент вырос до 39. Более 10 процентов порога подписано в Греции, Венгрии и Испании. Эстония приближается к 4 процентам порога, который после Brexit составляет в 4935 подписей. В среднем национальные пороговые значения в странах ЕС выполнены на 5,1 процента.
Европейская гражданская инициатива требует одного миллиона подписей не менее четверти государств-членов. В том же количестве государств-членов подписавшие должны составлять, по крайней мере часть национального порога, полученного путем умножения общего количества членов Европарламента на количество представляющих страну евродепутатов.
Безусловный базовый доход, то есть заработная плата гражданина, означает денежную сумму, которую государство будет регулярно выплачивать физическому лицу, независимо от любого другого дохода и социального статуса. Его цель - обеспечить достоинство человека без бюрократии, предотвратить его попадание в бедность и гарантировать ему или ей возможность быть активным членом общества.
По словам организаторов, европейская инициатива по умолчанию предполагает, что заработная плата граждан не устанавливается централизованно единой моделью Брюссельского указа, а что каждое государство-член вводит ее таким образом, который ей подходит. На это также указывает оригинальное английское название, где «Безусловный базовый доход» стоит во множественном числе. Европейский Союз играет координирующую роль в этом процессе. Решение Европейской комиссии зарегистрировать инициативу гласит, что Комиссия может предложить Совету Европейского Союза формулировать соответствующие общие руководящие принципы экономической политики.
Согласно приложению к инициативе, безусловный базовый доход должен соответствовать четырем критериям: универсальность, безусловность, индивидуальность и достаточность. Сумма, равная или превышающая относительную черту бедности в стране, обычно считается достаточной. При этом, особенно в странах с низкими доходами, организаторы считают необходимым учитывать другие показатели, например, стоимость потребительской корзины. Универсальность означает независимость от социального статуса и дохода человека, безусловность означает, что получение базового дохода не требует какой-либо деятельности для его «заработка», а индивидуальность означает, что основной доход выплачивается индивиду, а не человеческим сообществам, таким как семья.