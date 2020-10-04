Фото ⟩ А ваш велосипед среди них? Полиция вышла на след серийного вора

Во вторник прокуратура ходатайствовала у уездного суда об аресте, на основании чего подозреваемый останется за решеткой на два месяца.

«У прокуратуры есть основание сделать выводы, что предыдущие наказания, в том числе неотбытое заключение, не оказали достаточного влияния, поэтому вновь есть основание подозревать его в воровстве», - сказала прокурор Ляэнеской окружной прокуратуры Теэли Мяги.

Она добавила, что поскольку подозреваемый совершил новые преступления во время испытательного срока, чтобы предотвратить дальнейшие преступления, его неизбежно надо арестовать.

Руководитель Пярнуского отделения полиции Юллар Кютт из-за незавершенного производства не может раскрывать все карты. «В отношении действий этого человека у нас подозрения были уже некоторое время. До его задержания мы собирали доказательства и выясняли, с какими эпизодами он может быть связан. Нас нужны были доказательства», - объясняет Кютт. Он подтверждает, что арест подозреваемого — неизбежная мера, поскольку данный человек продолжил бы совершать преступления.

Подозреваемый не признал своей вины. «Теперь у нас появилось доказывающее вину место, в сотрудничестве с полицией соседнего уезда, - говорит Кютт, отмечая, что человек покушался на чужое имущество не только в пределах Пярнумаа. - Надо выяснить, орудовал он в одиночку или с кем-то. В некоторых эпизодах он, вероятно, действовал с одним или двумя соучастниками».

Юллар Кютт. ФОТО: Mailiis Ollino

По словам Кютта, отправленный за решетку на этой неделе, конечно, не единственный, кто в том регионе ворует велосипеды. «По этим делам ведутся активные разбирательства. В случае некоторых дел вина предполагаемого преступника доказана, для других доказательства все еще собираются», - уточнил Кютт, отметив, что и после ареста вора велосипедов кражи не прекратились.

«Мы проверяем тех, кто раньше воровал велосипеды. В то же время могли подрасти новые воры. Иногда в Пярнумаа оказываются мошенники из других стран», - сказал глава полицейского отделения и вспомнил, как в прошлом году приезжали «гастролеры» из Латвии.

Если местные крадут чаще велосипеды средней ценовой категории, поскольку их легче сбыть, южные соседи предпочитают более дорогие велосипеды. «В среднем добычей воров становятся велосипеды стоимостью 400 евро, но латыши крадут велосипеды и за 1000 евро», - говорит Кютт.

Зарегистрированные кражи велосипедов в Пярнумаа в 2019-2020 году (за девять месяцев): 2019: 43 кражи велосипедов

2020: 56 краж велосипедов