Фото ⟩ А ваш велосипед среди них? Полиция вышла на след серийного вора

В понедельник в Пярну полиция задержала 32-летнего местного жителя, которого есть основание подозревать в кражах нескольких велосипедов и электросамоката, при этом не только в Пярнумаа. Неоднократно наказываемый в уголовном порядке мужчина уже знаком стражам правопорядка, пишет Pärnu Postimees.
Во вторник прокуратура ходатайствовала у уездного суда об аресте, на основании чего подозреваемый останется за решеткой на два месяца.
«У прокуратуры есть основание сделать выводы, что предыдущие наказания, в том числе неотбытое заключение, не оказали достаточного влияния, поэтому вновь есть основание подозревать его в воровстве», - сказала прокурор Ляэнеской окружной прокуратуры Теэли Мяги.
Она добавила, что поскольку подозреваемый совершил новые преступления во время испытательного срока, чтобы предотвратить дальнейшие преступления, его неизбежно надо арестовать.
Руководитель Пярнуского отделения полиции Юллар Кютт из-за незавершенного производства не может раскрывать все карты. «В отношении действий этого человека у нас подозрения были уже некоторое время. До его задержания мы собирали доказательства и выясняли, с какими эпизодами он может быть связан. Нас нужны были доказательства», - объясняет Кютт. Он подтверждает, что арест подозреваемого — неизбежная мера, поскольку данный человек продолжил бы совершать преступления.
Подозреваемый не признал своей вины. «Теперь у нас появилось доказывающее вину место, в сотрудничестве с полицией соседнего уезда, - говорит Кютт, отмечая, что человек покушался на чужое имущество не только в пределах Пярнумаа. - Надо выяснить, орудовал он в одиночку или с кем-то. В некоторых эпизодах он, вероятно, действовал с одним или двумя соучастниками».
По словам Кютта, отправленный за решетку на этой неделе, конечно, не единственный, кто в том регионе ворует велосипеды. «По этим делам ведутся активные разбирательства. В случае некоторых дел вина предполагаемого преступника доказана, для других доказательства все еще собираются», - уточнил Кютт, отметив, что и после ареста вора велосипедов кражи не прекратились.
«Мы проверяем тех, кто раньше воровал велосипеды. В то же время могли подрасти новые воры. Иногда в Пярнумаа оказываются мошенники из других стран», - сказал глава полицейского отделения и вспомнил, как в прошлом году приезжали «гастролеры» из Латвии.
Если местные крадут чаще велосипеды средней ценовой категории, поскольку их легче сбыть, южные соседи предпочитают более дорогие велосипеды. «В среднем добычей воров становятся велосипеды стоимостью 400 евро, но латыши крадут велосипеды и за 1000 евро», - говорит Кютт.
Зарегистрированные кражи велосипедов в Пярнумаа в 2019-2020 году (за девять месяцев):
- 2019: 43 кражи велосипедов
- 2020: 56 краж велосипедов
Эстонские воры, по словам Кютта, также отправляются за границу, чаще всего в Скандинавию. «Воруют ли они там именно велосипеды, не могу сказать. Границы открыты и считают, что в соседних странах их не знают. Но у нас тесное сотрудничество с соседями. И камер безопасности все больше, а их картинка все лучше», - отметил Кютт. Он рекомендует велосипедистам оставлять свои велосипеды в зоне видимости камер, а на долгое время убирать велосипеды с видного места. В качестве примера Кютт приводит балконы первого этажа, откуда ворам легко украсть велосипеды.
Что будет со взятым под стражу дальше, Кютт не хочет предсказывать. «Расследованием дела руководит прокуратура, а наказание назначает суд. Обычно пойманный впервые вор получает условный срок. Но в случае повторного преступления условное наказание прибавляется», - сказал Кютт, отметив, что кто-то извлекает урок, а кто-то нет.
Первые два случая являются правонарушением, если ценность украденного не превышает 200 евро, в случае третьего аналогичного преступления кража уже будет уголовным преступлением.
Кютт напомнил, что скупка краденного также является преступлением и наказуема.
Руководитель отделения полиции не знает, все ли украденные задержанным на этой неделе велосипеды найдены. Производство только началось.
К сожалению, часто воры успевают быстро избавиться от украденного и владельцы их назад не получают. «Украденные вещи так быстро реализуют, что даже, если личность вора установлена, добыча уже сбыта. Люди часто обнаруживают кражу через несколько дней, а вор уже на несколько шагов впереди», - говорит Кютт.
Полицейский рекомендует, например, застраховать свое имущество, тогда можно будет рассчитывать хотя бы на частичную компенсацию ущерба. Еще можно зарегистрировать свой велосипед в международной базе данных Bike-ID.eu, там можно при желании получить уникальную наклейку, с помощью которой можно идентифицировать свой велосипед. И за границей.
Также у владельца могла бы быть фотография велосипеда, кода на раме и особых примет, что облегчит правоохранительным органам идентификацию владельцев обнаруженных или конфискованных транспортных средств.
На странице politsei.ee есть банк фотографий найденных вещей, в том числе и найденных во всех уездах велосипедов.
В отделении полиции есть два помещения, в котором хранятся найденные, конфискованные у воров и попавшие в ДТП велосипеды. Сейчас там также можно найти самокаты и мопед. На некоторых транспортных средствах есть табличка «вещественное доказательство», некоторые двухколесные покрылись уже толстым слоем пыли.
Велосипеды, владельцев которых не удается найти в течение года, полиция передает местному самоуправлению, которое отдают их нуждающимся.