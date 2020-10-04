Австрийскому горному курорту Ишгль было суждено стать местом, где произошло глобальное столкновение туризма и пандемии. В течение последних десятилетий создатели глобальной политики здравоохранения способствовали массовому туризму, призывая держать границы открытыми даже во время пандемии, пишет The New York Times.

Когда в Китае началась эпидемия коронавируса, Всемирная организация здравоохранения практически незамедлительно выступила с советом: ограничивать путешествия не надо. Однако сейчас понятно, что у этого сообщения была большая связь с политикой и экономикой, чем с опасениями о здоровье общества.

Данные медицинских архивов, бесчисленные научные исследования и несколько десятков опрошенных изданием экспертов подтверждают, что разрешение на неограниченные путешествия во время эпидемий и пандемии никогда не были обоснованы подтвержденными научными фактами. Это было политическое решение, которое позднее превратилось в совет экспертов по здоровью.

Во время, когда мир столкнулся с новым коронавирусом, этот совет стал почти что верой.

"Это часть религии мирового здоровья - ограничения на путешествия и торговлю - это плохо", - говорит профессор права в области глобального здравоохранения из Джорджтаунского университета Лоуренс Гостин, принимавший участие в разработке правил международной защиты здоровья.

Основы этой религии пошатнул Covid-19. Перед пандемией нового коронавируса отдельные исследования свидетельствовали, что ограничения пусть и замедляли, но не останавливали такие инфекции, как атипичная пневмония и вирус Эболы. Однако большая часть этих исследований основана на математических моделях, а не на конкретных, собранных в местах эпидемий данных. Кроме того, по-прежнему непонятно влияние ограничений на путешествия на распространение этой недавней пандемии.

Профессор Кейджи Фукада, занимавший высокую должность в ВОЗ, говорит довольно открыто: "Любой честный ученый, у которого было столкновение с эпидемиями, ответит: "Мы не знаем".

У нас по-прежнему не хватает статистических данных и основанных на научных исследованиях свидетельств о том, что в ограничении пандемии помогают ограничения на путешествия и какие из них наиболее действенны. Те эксперты, которые в начале года защищали открытые границы, сейчас говорят, что странам по отношению к путешествиям стоило бы соблюдать определенные условия. Всемирная организация здравоохранения призывает к постепенному открытию границ, однако каждая страна должна сама осознавать свои риски.

Однако понятно, что мировая политика здравоохранения, особенно по отношению к путешествиям, неадекватна, пишет The New York Times. Особенно если помнить о том, что в результате деятельности авиалиний с 2005 года на 80% выросло число людей, которые хотя бы раз в год отправляются в путешествие на самолете.

Курорт Ишгль - только одна из жертв этой новой реальности.

В конце XX века Ишгль был небольшим австрийским поселком в долине Альп на границе с Италией. Благодаря расцвету туризма в последние десятки лет, чему значительно способствовало победное шествие лоукостеров, Ишгль стал одним из самых популярных горнолыжных курортов в Австрийских Альпах. Сейчас в его округе пять аэропортов, и ежегодно туда прилетают 300 000 туристов из 36 стран мира.

ФОТО: JOHANN GRODER/AFP

Как каждый год в марте, и в этом году Анет Гартен, руководитель молодежной теннисной школы из Гамбурга, прилетела отдохнуть и покататься на лыжах в Ишгль. Несмотря на то, что несколько недель назад пришли тревожные новости с севера Италии, где началось массовое заражение новым коронавирусом, Ишгль был переполнен туристами. Анет вспоминает, что ее начальник перед отпуском предупредил, чтобы она не привезла из Австрии вирус - тогда это вызвало у нее лишь улыбку.

"Мы же едем в горы, где собираемся находиться на свежем воздухе. Что плохое может произойти", - вспоминает она размышления того времени.

Анет рассказала, что обычно не имеет привычки посещать развлекательные места Ишгля, однако вечером 5 марта она вместе с семьей и друзьями решила отпраздновать свой день рождения в одном из популярнейших apres-ski заведений Ишгля - Kitzloch. Когда они туда приехали, бар был переполнен, полон был и танцпол. Анет вспоминает, что в заведении было душно и влажно.

После возвращения в Германию коронавирус был констатирован у всей семьи Гартен. Муж Анет попал в больницу.

ФОТО: JOHANN GRODER/AFP

Это было 5 марта - в день, когда Исландия предупредила своих граждан, что стоит воздержаться от поездок в Ишгль и на другие австрийские курорты, так как у почти 20 человек после возвращения с этого альпийского курорта был положительный тест на Covid-19.

Еще спустя пару дней бармен Kitzloch стал первым больным Covid-19 в Ишгле, однако местные власти успокоили гостей курорта, что все в порядке. "С медицинской точки зрения перенос коронавируса от бармена на посетителей бара практически невозможен", - написал в своем сообщении местный врач. Помещения Kitzloch продезинфицируют, и заведение снова будет открыто.

Спустя день положительные результаты теста на Covid-19 были у всего обслуживающего персонала.

В этот момент Европа начала осознавать серьезность ситуации. Италия закрыла границы, Австрия еще не могла определиться с реакцией.

Kitzloch был закрыт, однако остальные развлекательные заведения Ишгля, магазины и другие публичные места продолжали работать, несмотря на тревожные новости со всей Европы.

В конце концов руководитель провинции Гинтер Платтер сообщил, что зимний сезон прерывается досрочно - планируемые в следующую субботу 150 000 новых отдыхающих пропущены в провинцию не будут. По подсчетам Платтера, это означало, что в бюджет провинции не попадет примерно полтора миллиарда евро.

Платтер отметил, что в тот момент не было никаких указаний и рекомендаций ни от ВОЗ, ни от Института Коха в Германии. У него было ощущение, что его действия "слишком поспешны и преувеличены".

Адвокат из Вены Петер Колюба, который от имени нескольких отдыхающих подал иск против правительства Австрии, указал, что курорт и всю долину нужно было закрыть еще на неделю раньше, когда были констатированы первые связанные с Ишглем случаи заражения.

Курорт не был закрыт только потому, что чиновники были заинтересованы в сохранении потока туристов. "В зимний сезон дорог каждый день, особенно в Ишгле, где люди тратят много денег", - сказал он.

Как только было принято решение о закрытии курорта, местные чиновники быстро разработали план действий: иностранные туристы должны были покинуть Ишгль, а местные и сезонные работники - отправиться на карантин. Однако еще до сообщения об этом плане канцлер Австрии в телевизионной речи неожиданно сообщил о введении мероприятий по изоляции в стране. В Ишгле начался хаос. Некоторые отдыхающие в разговоре с New York Times вспоминают, что торговцы спешили закрыть магазины, обслуживающий персонал подъемников посреди дня покинул свои рабочие места, и в течение часа улицы поселка опустели.

JOHANN GRODER/AFP

Однако на главной дороге долины возникли заторы. Полиция не смогла собрать у многих уезжающих информацию об их контактных лицах, таким образом, инфекция попала в страны их проживания.

После заражения коронавирусом в Ишгле, Санкт-Антоне и на других курортах долины умерли 27 туристов. Согласно данным общественного СМИ Австрии ORF, коронавирусом в стране заразились более 11 000 жителей Европы, большая часть из которых - на горных курортах.