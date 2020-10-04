Фото и видео ⟩ В Минске проходит марш в поддержку политзаключенных, начались задержания

Задержания начались на проспекте Победителей в центре Минска, где собираются участники несанкционированной акции оппозиции. Как сообщает "Интерфакс", на проспекте стала собираться молодежь, среди которых участники несанкционированного оппозиционного "Марша освобождения политзаключенных". У некоторых из них в руках были национальные бело-красно-белые флаги и другая символика.

Минск. Большая колонна протестующих идет по проезжей части улицы Сторожовской pic.twitter.com/ezqnVyZ8Gg — TUT.BY (@tutby) October 4, 2020

К проспекту подъехали автозаки. Из них вышли сотрудники правоохранительных органов, стали задерживать молодых людей с оппозиционной символикой, у остальных проверять содержимое личных вещей. Всего пока задержаны около 10 человек.

На Немиге мужчины в черном камуфляже и балаклавах внезапно подошли к одному из стоявших на тротуаре молодых людей, задержали его и отвели в белый тонированный микроавтобус. Задержанный не выкрикивал лозунгов и не оказывал сопротивления.

Тем временем, официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич подтвердила, что мужчина доставлен в отделение милиции. Однако его процессуальный статус не определен. По ее словам, он доставлен в отделение для разбирательства.

Минск. После того, как в начале проспекта Победителей водомет работал по протестующим, начались массовые задержания. pic.twitter.com/PhPKMdX7tm — TUT.BY (@tutby) October 4, 2020

Как передает корреспондент "Интерфакса", основные точки сбора протестующих оцеплены. В частности, площадь Независимости огорожена металлическими конструкциями, по периметру дежурят сотрудники правоохранительных органов. На прилегающих улицах стоит спецтехника, в том числе водометы и автозаки. В городе начались перебои с интернетом. В сообщении мобильного оператора А1 отмечается, что в соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 4 октября в Минске снижена пропускная способность мобильного интернета.

Выполнение данного требования ведет к ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги. По информации в телеграм-каналах, проблемы с интернетом начались у абонентов и других мобильных операторов.

Минск. Люди и их плакаты рядом со стелой. pic.twitter.com/bAoWk78bIA — TUT.BY (@tutby) October 4, 2020