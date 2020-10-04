Фото и видео ⟩ В Минске участники «Марша поддержки политзаключенных» сломали водомет

Участники марша в центре Минска сломали водомет. Как сообщили очевидцы, на пересечении проспекта Машерова и улицы Заславской несколько десятков людей обступили водомет, сняли с него канистры с красящей жидкостью и вылили ее на дорогу. После этого водомет вышел из строя. Затем водомет пустил струю воды вверх, развернулся, направился в сторону позиций силовиков и облил их.

В общей сложности, по оценкам наблюдателей, в Минске в воскресенье на акцию собрались более 100 тыс. человек, передает "Интерфакс".

57th day of protests in Belarus❗️ pic.twitter.com/ckzhJGMnne — NEXTA (@nexta_tv) October 4, 2020

Протестующие покинули район стелы "Минск город-герой" и направились в сторону улицы Кальварийской. Часть активистов добралась до метро "Пушкинская", где находится "народный мемориал" в память о первом погибшем участнике протестов. Колонна протестующих занимает всю проезжую часть.

Задержания начались на проспекте Победителей в центре Минска. У некоторых из участников в руках были национальные бело-красно-белые флаги и другая символика.

К проспекту подъехали автозаки. Из них вышли сотрудники правоохранительных органов, стали задерживать молодых людей с оппозиционной символикой, у остальных проверять содержимое личных вещей. Всего пока задержаны около 10 человек.

На Немиге мужчины в черном камуфляже и балаклавах внезапно подошли к одному из стоявших на тротуаре молодых людей, задержали его и отвели в белый тонированный микроавтобус. Задержанный не выкрикивал лозунгов и не оказывал сопротивления.

Тем временем, официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич подтвердила, что мужчина доставлен в отделение милиции. Однако его процессуальный статус не определен. По ее словам, он доставлен в отделение для разбирательства.

Минск. После того, как в начале проспекта Победителей водомет работал по протестующим, начались массовые задержания. pic.twitter.com/PhPKMdX7tm — TUT.BY (@tutby) October 4, 2020

Как передает корреспондент "Интерфакса", основные точки сбора протестующих оцеплены. В частности, площадь Независимости огорожена металлическими конструкциями, по периметру дежурят сотрудники правоохранительных органов. На прилегающих улицах стоит спецтехника, в том числе водометы и автозаки. В городе начались перебои с интернетом. В сообщении мобильного оператора А1 отмечается, что в соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 4 октября в Минске снижена пропускная способность мобильного интернета.

Выполнение данного требования ведет к ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги. По информации в телеграм-каналах, проблемы с интернетом начались у абонентов и других мобильных операторов.

Минск. Так выглядели протестующие на проспекте Пушкина и Жукова. pic.twitter.com/vNni1NyEQQ — TUT.BY (@tutby) October 4, 2020