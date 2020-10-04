Фото ⟩ Если вы узнаете этих людей, сообщите в полицию

Расположенная Таллинне по адресу Ристику, 14 барахолка Sarapuu Kirbukas разыскивает людей, пару дней назад укравших очень ценный, по словам магазина, предмет, пишет Postimees.
Отмечается, что все защитные элементы были найдены и удалены. «Эта кража абсолютно предосудительна!» - говорится в сообщении магазина в социальных сетях.
«Если вы узнали человека на фотографии, сообщите нам об этом! Это значительно упростит полиции дальнейшее рассмотрение дела!» - призывает магазин.
Antud piltidel olevad isikud varastasid paar päeva tagasi väga väärtusliku eseme. Professionaalselt olid üles leitud ja...Posted by Sarapuu Kirbukas Tallinn on Pühapäev, 4. Oktoober 2020