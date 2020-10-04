На ближайшие матчи сборной Эстонии по футболу пустят 1400 болельщиков

На каждый из трех ближайших домашних матчей сборной Эстонии по футболу будут допущены до 1400 болельщиков. Такое решение приняло руководство Эстонского футбольного союза (ЭФС). Ранее частичное возвращение зрителей на трибуны на матчах под эгидой УЕФА одобрили европейские футбольные власти, пишет Rus.ERR.
Согласно действующим в Эстонии правилам, в мероприятиях на открытом воздухе могут участвовать до 2000 человек, включая участников и организаторов.
Рядовые болельщики получат до 1400 билетов, оставшиеся места займут игроки, персонал команд, судьи, журналисты и организаторы.