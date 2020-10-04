На ближайшие матчи сборной Эстонии по футболу пустят 1400 болельщиков

Футбольный союз призывает соблюдать осторожность, чтобы коронавирус вновь не закрыл стадионы от футболистов и болельщиков.

На каждый из трех ближайших домашних матчей сборной Эстонии по футболу будут допущены до 1400 болельщиков. Такое решение приняло руководство Эстонского футбольного союза (ЭФС). Ранее частичное возвращение зрителей на трибуны на матчах под эгидой УЕФА одобрили европейские футбольные власти, пишет Rus.ERR.